L'Oroscopo per la giornata di lunedì 10 febbraio riserverà buoni propositi per il segno zodiacale del Leone grazie all'energia positiva di Marte mentre per il Toro potrebbero esserci in arrivo delle novità riguardo l'ambito professionale. Meno positiva risulterà la giornata di lunedì per la Bilancia e per la Vergine che dovrà fare i conti con situazioni poco piacevoli. Giornata di preoccupazioni per l'Acquario. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni dell'oroscopo per la giornata di lunedì 10 febbraio.

Previsioni astrologiche di lunedì 10 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete: lunedì sarà una giornata abbastanza tranquilla. Il tempo trascorrerà in maniera piacevole, avrete modo anche di organizzare il vostro tempo libero. Anche la serata si prospetta al meglio, secondo i vostri piani.

Toro: inizio della settimana appagante per il segno zodiacale del Toro. Secondo l'oroscopo, forse, potrete ricevere qualche novità riguardante il lavoro, novità che, comunque, potrebbe avere dei risvolti importanti.

In serata beneficerete di un clima calmo e armonioso con il vostro partner.

Gemelli: giornata poco positiva, secondo le previsioni, per i nativi Gemelli. Il lunedì avrà un inizio poco piacevole e la giornata presenterà qualche ostacolo: il lavoro potrebbe intensificarsi e forse in serata potreste avere qualche piccola discussione con il vostro partner.

L'oroscopo di lunedì 10 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro: giornata alquanto intensa per il Cancro. Nell'ambito lavorativo sarete messi a dura prova: alcune questioni forse potrebbero farvi perdere la pazienza. Cercate di mantenere un tono ottimista e soprattutto più diplomatico.

Leone: lunedì armonioso per il Leone. Marte vi tramanderà positività e questo influirà in maniera proficua sia sul lavoro che nella vita privata.

Avrete modo di essere pieni di iniziative e di vitalità e potrete affrontare la giornata al meglio.

Vergine: secondo l'oroscopo la giornata di lunedì non sarà molto gradita per i nativi Vergine. Alcune situazioni potrebbero arrecarvi stress e potreste facilmente perdere le staffe. Non riuscite a tollerare gli atteggiamenti provocatori da parte di qualche vostro collega o da parte di qualcuno che conoscete.

Oroscopo giornaliero di lunedì 10 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata alquanto monotona per il segno della Bilancia. Giove non sarà favorevole per la giornata di lunedì per cui le vostre attività risulteranno prive di vigore.

Le ore di lavoro risulteranno interminabili e in serata proverete un certo senso di stanchezza. Consigliata una buona dose di riposo.

Scorpione: dovrete fare chiarezza riguardo alcune discussioni avute ultimamente con il vostro partner o con un vostro familiare. Tenere ancora rancore nei loro confronti non fa bene al vostro rapporto, per cui avrete bisogno di sistemare la questione al più presto, proseguendo senza rimorsi. Lunedì giornata di riflessioni.

Sagittario: l'inizio della settimana risulterà decisamente difficile. Fortunatamente avrete dalla vostra parte l'energia positiva lunare, dunque riuscirete ad affrontare ogni situazione e a trovare la soluzione per ogni piccolo problema che si presenterà nella giornata di lunedì.

Capricorno: si prospetta un lunedì armonioso per il Capricorno. Sarete di ottimo umore e riuscirete ad essere pieni di energia per svolgere le vostre attività lavorative. Avrete modo di dimostrare la vostre capacità e la vostra buona collaborazione.

Acquario: negli ultimi giorni state affrontando una situazione complicata che tiene la vostra mente distratta. Avete bisogno di notizie positive che possano dare una svolta ad aspetti importanti della vostra vita. Lunedì giornata poco rassicurante, le preoccupazioni si faranno sentire.

Pesci: lunedì sarà una giornata poco entusiasmante per i nati sotto il segno dei Pesci.

Avete bisogno di prendervi una pausa dai vostri impegni quotidiani per dedicare tempo a voi stessi. Trascorrere momenti di relax o in luoghi che vi trasmettono pace interiore potrebbe aiutarvi ad intraprendere un percorso di recupero personale.