Luna in Capricorno è in esilio nell'Oroscopo di mercoledì 19 febbraio e soffre della riservatezza di questo segno che le nega di lasciarsi andare alle emozioni. Così l'astro d'argento argina il suo spazio emotivo e attua una rigidità che trova la sua ragione d'essere nella praticità e nella concretezza. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Istinto o ragione nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: l'istinto prevale sulla ragione e in amore risentite della quadratura di Venere con Luna che produce un'eccessiva sensualità.

Anche Marte è in quadratura e sprigiona un'aggressività che rasenta la prepotenza. Per fortuna Sole, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra ed esortano ad arginare questa carica dirompente.

Toro: Luna cerca di attuare maggiore riservatezza nelle sfere vitali, richiamandovi all'ordine ma al tempo stesso si scontra con l'imprevedibilità di Urano che rivoluziona il tutto in modo inaspettato. Quindi siete molto volubili in amore e al tempo stesso simpatici. Sul lavoro, sono previsti dei cambiamenti che procurano guadagni.

Gemelli: Luna dal Capricorno e insieme a Plutone pone degli interrogativi circa il vostro modo di amare. Forse siete troppo suggestionabili, pigri e testardi nel portare avanti a tutti i costi le vostre teorie. Venere addolcisce il tutto, anche se punta sempre un riflettore sull'affermazione di voi piuttosto che sulla valutazione dei bisogni altrui. Buono il lavoro.

Cancro: gli astri in opposizione dal Capricorno, compreso Luna, sprigionano delle difficoltà, apprensioni e timori.

Molto sospettosi sul lavoro così come in amore, cercate di non chiudervi in voi stessi. Piuttosto contate sull'originalità imprevedibile di Urano favorevole che trova sempre una via d'uscita per arginare le negatività.

Leone: piuttosto irritati da Sole in opposizione e Urano in quadratura, attenzione a non assumere atteggiamenti bruschi che creano litigi sia in amore che sul lavoro. Incostanti in campo sentimentale e sul lavoro, è Venere che viene in vostro aiuto mitigando il tutto con una maggiore fiducia in voi stessi.

Vergine: Saturno, Plutone, Marte e Giove in sinergia con Luna dal Capricorno sigillano uno splendido periodo, fortunato e favorevole per voi. Più autorevoli e organizzati, sfruttate le situazioni a vostro vantaggio. Sul lavoro attingete a una grande capacità organizzativa che procura successo. In amore la fortuna vi sorride, ma dovete evitare di fuggire dalla realtà con i vostri pensieri stravaganti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione ad alcuni problemi sentimentali che procurano disordini nella sfera affettiva. Venere in quadratura a Plutone fa sì che le passioni prendano il sopravvento sulla ragione, sprigionando desideri a volte difficili da soddisfare.

Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: il sovraffollamento planetario presente in Capricorno risulta benefico per voi e siete quasi temerari nell'accettare le sfide che la vita propone, anche se dovete fare attenzione a non essere incostanti nel portare a termine i progetti desiderati. Buona la vitalità, la fortuna, l'amore che richiede maggiore perseveranza.

Sagittario: attenzione alla distrazione sul lavoro che può far commettere errori. Più di buon umore, che ne dite di trascorrere ore di piacevole divertimento con gli amici? Sono in arrivo delle novità intriganti per l'amore. Attuate le idee giuste per fare breccia nel cuore della persona amata.

Capricorno: Luna nel segno diventa molto concreta e riservata per fronteggiare l'eccessivo rigore della vostra casa astrologica dedita al dovere. Una splendida combinazione con Saturno, Giove, Marte e Plutone sprigiona un atteggiamento più volitivo e determinato sul lavoro. In amore attenzione a una quadratura venusiana un po' pesante per i sentimenti.

Acquario: Sole, Venere e i pianeti in Capricorno sorridono all'amore e spianano la strada a un cambiamento che può interessare tutte le sfere vitali. Sono in arrivo splendide notizie, ma dovete accoglierle con maggiore positività. Stupitevi dunque, i colpi di fortuna sono alle porte.

Pesci: sensibili e originali sul lavoro e in amore, le vostre capacità intellettive sono al massimo. Buona l'intuizione anche se apparite piuttosto discontinui nel modo di amare. Un aiuto derivante da una figura femminile diventa molto importante per sbloccare una situazione amorosa tesa.