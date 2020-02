La giornata di martedì 10 marzo 2020 non porterà grosse novità ai 12 segni zodiacali. L'Acquario e la Bilancia saranno ancora piuttosto irritati. L'Ariete riscontrerà difficoltà sul lavoro, mentre gli unici segni che potranno contare su un buon andamento in amore e negli affari saranno il segno del Capricorno e della Vergine. Di seguito le previsioni di martedì 10 marzo per i 12 segni dello zodiaco.

Ostacoli per l'Ariete, Gemelli solitari

Ariete: purtroppo i tentativi di siglare accordi professionali non andranno tutti a buon fine.

Avrete bisogno di un supporto valido che non solo vi sappia consigliare, ma che vi aiuti anche ad affrontare gli ostacoli. Non litigate con chi vuole aiutarvi.

Toro: ancora vivaci e carichi di iniziativa, sarete ben disposti ad aiutare colleghi e amici a risolvere i loro problemi, tanto da essere considerati più che generosi. Il rapporto con il partner si ricucirà, se avete avuto un dissapore.

Gemelli: sarete tentati di isolarvi un po', magari di scappare dalla quotidianità e fare qualche esperienza in un posto lontano.

L'alternativa più efficace sarà quella di trascorrere del tempo dedicandovi ai vostri hobby o facendo molta attività sportiva per allontanare ansia e stress.

Cancro: sarà necessario evitare di essere troppo fantasiosi, di immaginare di cambiare qualche evento passato e concentrarvi di più sul lavoro e su tutto ciò che potrete fare da adesso in poi. Fate qualcosa di diverso, come buttarvi in un progetto di cui non avete mai avuto esperienza diretta.

Vergine e Leone al 'top'

Leone: sarete efficienti sul lavoro e nella vostra attività in generale, ma senza quell'impulsività che spesso e volentieri vi ha messo in situazioni anche piuttosto “scomode”. Sarà il caso di andare avanti in questo modo così accorto, anche se la fretta di guadagnare sarà molta ed impellente.

Vergine: anche se al momento state pensando a fare acquisti, ad uscire e divertirvi, avrete sempre e comunque la mente orientata sulle prossime mosse professionali da prendere.

Ci saranno anche momenti sereni in compagnia del partner.

Bilancia: sarà una giornata non soltanto colma di riflessioni intense sulla vostra situazione amorosa, ma anche pregna di molteplici attività a cui far fronte, fra lavoro e spese varie. Per il momento, le incertezze con il partner si ridimensioneranno.

Scorpione: stabile il vostro rapporto sentimentale, ma i legami affettivi e con i colleghi saranno molto più difficili, anche se in serata la situazione si attenuerà sempre di più. Cercate dei punti di contatto che vi aiutino a superare la vostra proverbiale freddezza.

Capricorno fra i favoriti della giornata

Sagittario: ci saranno molte più incomprensioni con il partner, forse a causa di una gelosia o di qualche situazione finanziaria che rientra nell'ambito di coppia. Ci saranno poche occasioni di fare nuove amicizie.

Capricorno: sarete coinvolti in progetti molto interessanti con i colleghi, che vi daranno l'opportunità di farvi notare per ottenere dei risvolti positivi destinati probabilmente a durare a lungo. Equilibrio stabile in amore, mentre dovrete fare attenzione alla salute.

Acquario: dovrete mettere al bando ogni sentimento negativo per evitare delle incomprensioni con chi vi sta vicino.

Migliorano i rapporti all'interno della cerchia dei colleghi, ma una minima disattenzione vi farà arrabbiare.

Pesci: per un po' accantonerete il dovere per fare spazio ai divertimenti e alle amicizie. Il capo potrebbe “riprendervi”, ma sarete abbastanza diplomatici da evitare una situazione imbarazzante.