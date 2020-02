Le previsioni zodiacali di sabato 29 febbraio ci portano informazioni sulle attività amorose e professionali dei dodici segni dell'arco zodiacale.

I Gemelli tenderanno ad isolarsi per non rovinare tutto con il proprio partner, mentre i single della Vergine potrebbero iniziare una nuova frequentazione. Il Sagittario potrebbe avere delle belle soddisfazioni lavorative grazie ad un progetto.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Sarete pervasi dall'amore, vedrete il vostro partner come la persona ideale per stare al vostro fianco.

Non mancheranno i momenti di tenerezza e passione. Se siete single cercate di stare il più possibile in movimento, ne beneficerete attraverso alcune conoscenze interssanti. Il lavoro non prevede grandi intoppi, tutto sarà molto stabile e nella normalità.

Toro: Avrete delle buone sensazioni legate alla vostra dolce metà, potreste pensare di proporle qualcosa di particolarmente interessante per il vostro futuro di coppia. I cuori solitari dovranno continuare a ragionare con la propria testa, non fatevi influenzare da situazioni esterne a voi.

Riceverete delle buone proposte professionali, cercate però di mettere il progetto che state seguendo davanti a tutto.

Gemelli: La persona amata capirà certamente le vostre decisioni, anziché rovinare tutto vorrete stare un pochino per conto vostro. Non abbiate paura di rovinare tutto. I single avranno una grande opportunità, finalmente l'amore potrebbe bussare alla vostra porta. Lavorativamente non sarà una giornata particolarmente brillante, avrete voglia di rilassarvi e starete con la mente da tutt'altra parte.

Cancro: L'amore di coppia risulterà meno equilibrato di altre volte, non fate drammi e cercate di restare sereni. Buone conoscenze per i single, la voglia di mettersi in gioco è veramente tanta. Il lavoro non risulterà essere pienamente soddisfacente, avrete voglia di cambiamento, attendete qualche segnale positivo prima di buttarvi in altre attività professionali.

Leone: Non siate eccessivamente frettolosi, proponete qualcosa al partner solo se viene dal cuore, altrimenti rischierete di rovinare definitivamente un rapporto.

Non sarà una giornata molto positiva per i cuori solitari da un punto di vista sentimentale, dedicatevi a qualche hobby che vi dia soddisfazioni. L'ambiente lavorativo non sarà molto tranquillo, siate superiori e non cadete in alcune provocazioni fatte ad arte.

Vergine: Il vostro partner vi sta facendo un po' penare, cercate di capire se i vostri sospetti siano fondati e solo in quel caso agite di conseguenza. I single potrebbero intraprendere una frequentazione, non fatevi prendere da facili entusiasmi e vivete il tutto giorno per giorno. Bene il lavoro, avrete delle belle soddisfazioni che vi porteranno serenità e allegria.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Vi frulleranno per la testa alcune situazioni legate al passato, parlatene con il vostro partner per mettere una volta per tutte la parola fine alla questione. Una serata imprevedibile potrebbe portare voi single a vivere una bella avventura, lasciatevi andare e trascorrete momenti spensierati. Il lavoro non darà particolari indicazioni, siate concentrati come sempre e cercate di soddisfare le esigenze dei vostri superiori.

Scorpione: Ci potrebbe essere qualche discussione con la vostra dolce metà, fatelo rimanere un confronto e nulla più. I single potrebbero rimanere scottati per una situazione poco limpida, probabilmente avevate riposto più del dovuto su una determinata persona.

Andate avanti per la vostra strada, seguite il vostro percorso lavorativo e non voltatevi mai indietro.

Sagittario: Prendete una decisione, prendere o lasciare. Se non siete più sicuri dei vostri sentimenti non andate oltre. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, provate a uscire con una persona speciale, che fino a quel momento avete visto solo come un'amicizia. Potreste avere delle belle soddisfazioni. Avrete buone indicazioni in ambito lavorativo, un vostro progetto potrebbe essere preso come esempio.

Capricorno: La giornata con la persona amata risulterà essere molto proficua, avrete l'opportunità di rafforzare il vostro legame e i vostri sentimenti.

I single dovranno decidere se proseguire una conoscenza, sentite cosa dice il vostro cuore e comportatevi di conseguenza. Il lavoro non andrà in maniera ottimale, ci potrebbero essere diversi impedimenti sulla vostra strada.

Acquario: Proponete qualcosa di stimolante al vostro partner, cercate di sorprenderlo e di farlo sentire fiero di voi e della vostra relazione. I cuori solitari potrebbero ricevere un invito particolarmente gradito, prendete nel verso giusto questa splendida opportunità. L'attività lavorativa sarà buona, riceverete delle gratificazioni anche da parte di vostri colleghi o collaboratori.

Pesci: Giornata no in amore, ci potrebbero essere dei dissidi importanti con la persona amata, sarà fondamentale non superare una determinata soglia e non varcare certi limiti. I single avranno voglia di scavare dentro loro stessi, piuttosto che di cercare serie opportunità sentimentali. Buone prospettive riguardo alla sfera lavorativa, avete in serbo dei progetti davvero interessanti. Giocateveli bene.