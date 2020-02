Le previsioni astrologiche del segno dei Pesci, per quel che concerne il mese di marzo, ci delucidano sull'attività sentimentale di coloro che sono in coppia e di coloro che sono ancora cuori solitari, e su quella lavorativa e professionale. I rapporti di coppia saranno vissuti in maniera molto positiva e potrebbero portare novità particolarmente interessanti e piacevoli, in grado di consolidare il futuro della relazione. I single del segno dei pesci potranno, attraverso l'impegno, esaudire i loro sogni e cambiare definitivamente il loro status.

Il lavoro andrà molto bene e potrebbero esserci gratificazioni, sia economiche che di ruolo. Molto bene l'aspetto legato alla salute.

Pesci: il mese di marzo per le coppie

Sarà molto buono il mese di marzo per voi nati sotto il segno dei Pesci. L'amore di coppia vivrà un momento di forte splendore e sarà consolidato dai vostri progetti futuri. Si potrebbero verificare fidanzamenti ufficiali, matrimonio o stati di dolce attesa. Mai come in questo mese le discussioni e i fraintendimenti, lasceranno spazio a dialoghi costruttivi e a idee illuminanti.Sappiate approfittare della benevola situazione astrale di marzo per mettere in piedi tutte quelle cose che ritenete importanti, per la vostra felicità e per quella della coppia.

I single dei Pesci a marzo

I cuori solitari nati sotto il segno dei Pesci avranno una gran voglia di invertire la rotta e di non essere più single. Saranno favoriti gli incontri e non mancheranno le conoscenze interessanti. Cercate di mettervi seriamente in gioco e tutto potrebbe essere più facile del previsto. Coloro che stanno vivendo una frequentazione avranno moltissime possibilità di concretizzare, non disperate se ancora non avete nulla in mano, qualcosa di positivo potrebbe verificarsi entro la fine del mese.

Attenzione a non rischiare di perdere un'amicizia a cui tenete particolarmente.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno dei Pesci

Il mese di marzo sarà molto interessante sotto l'aspetto lavorativo. Se avevate dato vita ad alcuni progetti, sarà questo il momento giusto per portarli a termine e raccogliere i meritati frutti. Potreste avere delle belle novità sia sotto l'aspetto remunerativo che per quanto riguarda un avanzamento di ruolo.

Coloro che hanno un'attività autonoma avranno la possibilità di incrementare sostanzialmente la loro attività. Non mollate la presa e impegnatevi a fondo per ottenere risultati sempre più adeguati al vostro valore professionale. La salute andrà alla grande e riuscirete a ritagliarvi del tempo per praticare sport, saranno consigliate attività che prevedano una tonificazione muscolare.