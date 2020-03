Il periodo settimanale compreso fra lunedì 23 e domenica 29 marzo 2020 vedrà i nati del segno dei Pesci essere influenzati abbastanza positivamente da Mercurio, purtroppo però essi saranno costantemente mandati “fuori strada” dal pianeta Nettuno. Saturno arriverà nella costellazione dell'Acquario ed è in questo ambito che matureranno le scelte e i percorsi lavorativi dei nativi, mentre il Capricorno sarà sostenuto in modo appassionatamente erotico da Marte e Giove.

Di seguito, le predizioni astrali dal segno della Bilancia a quello dei Pesci per la settimana.

Bilancia impegnata

Bilancia: avrete molto da fare, sia in ambito lavorativo che sul piano organizzativo e burocratico. Ne uscirete abbastanza provati sul lato mentale e fisico, ma avrete comunque le energie necessarie per distrarvi e fare qualcosa di divertente e stimolante per il piano prettamente intellettuale. Sarà necessario anche del riposo per ricaricare le energie.

Scorpione: purtroppo arriveranno dei dubbi a "sconvolgere" la vostra vita sentimentale. Vi sentirete irritati e scostanti anche sul posto di lavoro, nel frattempo cercherete di dividere la vita privata da quella lavorativa.

Nel fine settimana le cose potrebbero prendere una piega più triste e nostalgica, sarà necessario dello svago anche in solitaria.

Sagittario euforico

Sagittario: divertimento a tutto spiano. Non ci saranno impegni che tengano di fronte allo svago, soprattutto nell'ambito degli hobby che preferite. Sul lavoro ci saranno dei rialzi anche per quanto riguarderà l'umore, tanto che le collaborazioni saranno più produttive e le remunerazioni più alte.

Capricorno: avrete molta passionalità da mettere a disposizione del partner. I single dovranno fare attenzione alle conquiste, in particolare per chi non desidera una relazione di breve durata. Ottima l'intesa nella famiglia, sarete al centro dell'attenzione ma anche dei cuori dei vari membri. Occhio allo stress.

Decisioni per l'Acquario

Acquario: ci saranno molte decisioni da prendere, soprattutto in ambito lavorativo.

Particolarmente avvantaggiati saranno i colloqui di lavoro e le assunzioni, mentre chi ha già un impiego rivedrà qualche metodica che ultimamente ha avuto “lacune”. Purtroppo però qualche scelta potrebbe essere presa troppo alla leggera.

Pesci: sarete abbastanza confusi sul lavoro a causa di alcuni cambiamenti o disposizioni del tutto nuove. Sarà necessario mettere in ordine le idee per poter essere efficienti e meno “confusionari” anche nei confronti della cerchia dei colleghi. Amore stabile, non ci saranno dissidi troppo significativi.