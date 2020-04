L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile analizza l'entrata fortunata di Sole in Toro e di Luna rispettivamente in Pesci, Ariete, Toro e Cancro. L'astro solare incrocerà le sue energie con Urano e procurerà una smania di rivoluzionare le situazioni in maniera incisiva. Luna invece garantirà un'affettività più sensibile, affettuosa e al tempo stesso concreta e battagliera nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo della settimana di aprile

Ariete: martedì e mercoledì Luna entrerà nel segno e vi renderà molto impulsivi.

Sarete molto propensi a ottenere "tutto e subito", vivendo anche l'amore con un'immediatezza un po' fanciullesca. Attenzione quindi a non lasciarvi prendere da colpi di testa, partendo a razzo per affermarvi in maniera dirompente. Belle novità stanno per arrivare, sia che siate single che in coppia.

Toro: Sole entrerà nel segno già lunedì e garantirà forza e vitalità. Attenzione a non sprigionare energie frenetiche prodotte dalla congiunzione dell'astro solare con Urano, che vi renderà testardi nell'inseguire una maggiore libertà.

Questo modo di fare potrebbe provocare rotture amorose o esortare i single a lasciare i vecchi schemi e seguire vie sentimentali più avvincenti.

Gemelli: l'amore diventerà più istintivo a metà settimana, grazie alla presenza di Luna in Ariete che farà affermare anche i progetti personali in modo più grintoso e con una marcia in più. Venere sarà un po' scombussolata da una Luna nervosa lunedì, ma per la restante parte della settimana, elargirà sensazioni briose e frizzanti.

Cancro: buoni gli influssi sensibili e romantici di Luna posizionata in Pesci lunedì, anche se sarete un po' mutevoli e altalenanti in amore. Attenzione a una metà settimana un po' tesa per i sentimenti. Magari sarete alla ricerca di maggiore indipendenza, ma questa sensibilità istintiva potrebbe portarvi poi a vivere il tutto in maniera troppo immediata e superficiale. Luna sarà molto materna e affettuosa con voi domenica.

Leone: buoni gli influssi del satellite notturno in Ariete a metà settimana, che esorterà a fare sempre di più garantendo un atteggiamento grintoso e più battagliero. Non vi lascerete influenzare dagli altri, portando avanti le idee con determinazione. Attenzione solo a non fuggire dalle responsabilità. Il fine settimana potrebbe essere un po' nervoso per i sentimenti, ma si preannunceranno comunque belle novità per voi single.

Vergine: Luna agirà in opposizione lunedì, causando confusione e nervosismo, ma già da martedì la situazione migliorerà. La nuova posizione di Sole formerà un trigono fortunato per voi anche se la presenza di Urano in Toro produrrà la voglia di rivoluzionare i vecchi schemi, aprendovi al nuovo in modo più libero e frenetico.

Alcune coppie potrebbero rompersi e voi single inseguire nuove prospettive amorose invitanti ed eccitanti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a una metà settimana che vedrà Luna in opposizione dall'Ariete. Potreste divenire eccessivamente battaglieri per poi essere incostanti, seguendo una scia passionale troppo immediata e fugace. Sole finalmente romperà l'opposizione e un nuovo entusiasmo vi lambirà, facendo portare avanti i sogni amorosi con maggiore determinazione.

Scorpione: un po' nervosi ed eccentrici a causa di Sole e Urano in opposizione, potreste incontrare inimicizie, a causa del vostro modo di amare o di aprirvi agli altri che diventerà molto tagliente e incostante.

Il fine settimana sarà teso per i sentimenti, ma domenica gli affetti prenderanno il volo e diventeranno più sensibili.

Sagittario: Sole e Urano dal domicilio astrologico del Toro invoglieranno a rivoluzionare le sfere vitali in maniera decisiva, rompendo le vecchie concezioni radicate in voi e aprendovi al nuovo con maggiore vitalità ed entusiasmo. Martedì e mercoledì Luna sarà dalla vostra parte e sarete più forti e impetuosi, anche se un po' rancorosi nei confronti degli altri. nuove sorprese saranno in arrivo per voi single.

Capricorno: il rapporto armonico che si andrà a formare con Sole in Ariete, sprigionerà un magnetismo utile per i single e molto introspettivo e profondo per voi in coppia.

Urano invoglierà a vivere le emozioni con maggiore slancio, senza chiusure e con più carisma e vitalità. Comunque non accetterete nessun tipo di compromesso.

Acquario: sarete molto ribelli in questa settimana con Sole e Urano in quadratura che faranno annullare ogni tipo di limitazioni. Un vero caos vi coinvolgerà e l'affronterete con un atteggiamento rivoluzionario e battagliero perché convinti che qualcosa cambierà in voi. Attenzione a un weekend un po' malinconico, che vi renderà sospettosi.

Pesci: la settimana inizierà alla grande con Luna nel segno lunedì che sprigionerà sensazioni profonde e introspettive, rendendovi molto sensibili all'amore.

Attenzione solo alla nuova posizione di Sole in Toro che insieme a Urano, produrrà tanta voglia di essere liberi, uscendo dalla solita routine e avviando anche rotture drastiche. Eventi inattesi illumineranno voi single.