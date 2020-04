L'Oroscopo di domenica 19 aprile analizza il transito fortunato di Luna in Pesci. L'immaginazione prende il volo e diventa molto intuitiva anche per il Toro, il Capricorno, Cancro e Scorpione che vivono sensazioni profonde in amore e diventano più comprensivi con gli altri. Attenzione solo a una mutevolezza d'animo elargita dal satellite notturno che, come il mare, acuisce la sensibilità per poi introdurre dubbi e confusione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Sole e Mercurio cercano di smorzare alcune sensazioni troppo rigide, impartite dagli astri presenti in Acquario che disequilibrano un po' il rapporto tra intelligenza ed emotività. Sole consiglia di lasciar fluire le emozioni in modo più libero e Mercurio preannuncia splendide notizie per voi single.

Toro: avvertite forte il bisogno di scuotere chi vi sta accanto da un'eccessiva letargia, poiché insofferenti alla solita routine. Luna elargisce voglia di novità dai Pesci poiché incrocia le sue energie con un Urano smanioso di novità eccitanti.

Mercurio molto vicino a voi, garantisce belle sorprese.

Gemelli: Luna e Nettuno cercano di confondere un po' le idee dai Pesci, ma non lasciate che un dubbio si insinui nella mente e nel cuore. Mercurio dall'Ariete è in posizione benefica e fa luce su alcune situazioni importanti per progredire in amore.

Cancro: la fantasia è stimolata in maniera sorprendente dall'influenza di Luna e Nettuno dai Pesci, che tuttavia confondono un po' le idee in amore.

Forse non scegliete le parole giuste per esprimere ciò che sentite e pensate. Rielaborate bene i pensieri e ricordate che Urano e Venere sono dalla vostra parte.

Leone: forse siete stati troppo autonomi nel modo di pensare, seguendo una scia indipendente consigliata da Urano e Saturno che ha fatto fare le scelte sbagliate in amore. La prossima volta cercate di contenere la litigiosità e non cercate di dominare il partner.

Vergine: siete un po' troppo polemici in amore o con gli amici e Luna in opposizione dai Pesci di certo non aiuta. Siete incostanti e mancate di senso pratico, anche a causa dell'influsso confusionale di Nettuno in dissonanza che fa confondere un po' il sogno con la realtà. Ma non temete, a breve giungono chiarimenti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la passionalità è forte grazie all'influenza di Marte dall'Acquario che sprigiona sensazioni esplosive. Forse però siete piuttosto severi con voi stessi a causa della presenza di Saturno che tutto razionalizza. Così l'amore può diventare anche spietato, a causa del desiderio di controllare e dominare la persona amata.

Voi single non siate eccessivamente confusi e mutevoli.

Scorpione: le influenze benefiche di Luna e Nettuno dai Pesci lambiscono come in un abbraccio e siete più positivi, anche se tendete un po' a sognare a occhi aperti. La sensibilità è accentuata e siete più comprensivi nei confronti degli altri. Alcuni sforzi per emergere possono essere bloccati da Saturno e Marte in quadratura che quasi sfidano a non scoraggiarvi.

Sagittario: Luna agisce in quadratura e siete ultrasensibili alle influenze esterne, intuendo le emozioni altrui e quasi assorbendole come una "spugna emotiva". Attenzione quindi a intrecciare rapporti con persone positive, che possono trasmettervi splendide e serene sensazioni.

Sole e Mercurio dall'Ariete aprono nuovi orizzonti amorosi a voi single.

Capricorno: alcuni problemi possono ritornare da un passato che ha fatto soffrire, ma cercate di andare avanti e considerate che tutto è risolvibile. Basta incanalare le energie nel verso giusto e una Luna molto sensibile e romantica è dalla vostra parte. Ricordate che la risposta ai vostri interrogativi è dentro di voi.

Acquario: in amore seguite una carica formidabile impartita da Saturno e Marte nel segno che sprigionano un carattere roccioso. Il desiderio di controllare e dominare tutto e tutti è forte, ma cercate di trovare un giusto compromesso equilibrandovi alle esigenze degli altri.

Pesci: siete più emotivi e romantici con Luna nel segno che garantisce momenti di puro romanticismo, anche se Nettuno miscela un po' il sogno con la realtà facendo volare l'immaginazione e convincendovi di poter attuare sogni irrealizzabili. Attenzione a Venere in quadratura che cerca di ridimensionare il tutto, sprigionando indecisione.