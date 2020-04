L'Oroscopo di maggio del Toro prometterà tante novità sia in campo sentimentale che in quello lavorativo. Le varie difficoltà che si sono frapposte sul loro cammino ad aprile saranno in questo mese superate e i Toro potranno vivere tanti momenti sereni e stimolanti. Sarà un mese molto produttivo e ricco di occasioni importanti in campo lavorativo. I Toro avranno dalla loro tanti pianeti benevoli che li aiuteranno a recuperare l'ottimismo e la voglia di fare. In campo sentimentale ci saranno tante sorprese e tanti bei momenti da vivere con gioia, tutti da approfondire nelle previsioni astrali fortunate.

La sfera lavorativa nell'oroscopo di maggiore del Toro

L'oroscopo di maggio per i nati del Toro garantirà tante sorprese interessanti in campo professionale. Voi Toro sarete nel pieno di una grande trasformazione e dopo un mese di aprile in cui ha predominato l'introspezione, sarete pronti ad attuare un grande cambiamento in voi stessi. Saranno proprio Urano e Mercurio nel Toro dal 14 maggio a spingervi all'innovazione e al rinnovamento. Il Sole presente fino al 20 e poi in Gemelli dal 21 al 31, vi caricherà di un'energia positiva e regalerà tanto ottimismo.

Sarete dotati di una grande forza spontanea che vi stimolerà a portare avanti tanti bei progetti che avete a cuore. L'influenza benevola di tanti pianeti regalerà un'energia spontanea che vi renderà inarrestabili. Il mese di maggio sarà un periodo molto intenso e veramente fortunato grazie all'influenza di Mercurio e Giove in trigono. Molti dei vostri progetti verranno portati a termine con successo e neanche Marte e Saturno in quadratura riusciranno a rallentare il vostro successo.

Sotto la vostra apparente fragilità voi del Toro siete dotati di una grande forza interiore che vi farà affrontare e vincere qualsiasi sfida in questo mese di maggio molto promettente dal punto di vista lavorativo.

Tante novità amorose nelle previsioni astrali del Toro

I tanti progetti lavorativi vi coinvolgeranno tanto al punto che non riuscirete a staccare la spina in questo mese di maggio. Ma attenzione a non sottovalutare la sfera amorosa, poiché grandi novità in cantiere non aspetteranno altro che di essere concretizzate con successo.

Un po' stanchi e demotivati a causa della quadratura di Saturno e Marte che destabilizzeranno un po' gli affetti, dovrete tuttavia cercare di arginare l'insoddisfazione che altrimenti si ripercuoterà sul rapporto di coppia. Per evitare nubi ed eventuali litigi con il vostro partner, dovrete cercare di lasciare il lavoro fuori di casa e vivere la vostra storia d'amore intensamente. Avrete dalla vostra molti pianeti benevoli e anche il transito di Venere, il pianeta dell'amore, per tutto il mese vi renderà affascinanti e sensuali. I momenti emozionanti con la persona amata saranno tanti e potrete trascorrere delle meravigliose giornate insieme.

Il trigono che si andrà a formare con Giove renderà la sfera amorosa molto fortunata anche per voi single alla ricerca dell'anima gemella. Urano sempre presente nel segno, rivoluzionerà il tutto in maniera imprevedibile sia per voi single che per i Toro in coppia. Nuove influenze rigeneranti e vitali proteggeranno il cammino di voi Toro alle prese con le faccende del cuore, che potrete contare anche sulla presenza di Mercurio nel segno che introdurrà nuove sorprese. Dovrete cercare di utilizzare una grande forza seduttiva e voi single sarete anche molto comunicativi. L'amore sarà dietro l'angolo, spetterà a voi osare con successo.

