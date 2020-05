L'oroscopo del 9 maggio è pronto a dire la sua sull'andamento di questa nuova giornata d'inizio weekend. Per i single nati sotto il segno della Bilancia questa è la giornata ideale per le dichiarazioni d'amore. In campo lavorativo, i nativi dei Pesci hanno un po' di difficoltà ad ambientarsi. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le predizioni astrologiche da Bilancia a Pesci.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Per i single è arrivato il momento di dichiarare i propri sentimenti alla persona interessata. Male che vada, avete la possibilità di voltare pagina, conoscere nuove persone, forse anche l'anima gemella.

In campo lavorativo dovete essere un pochino più completi. È importante mantenere una certa lucidità e far capire a coloro che vi stanno vicino che possono contare su di voi.

Scorpione – In amore è importante essere in perfetta sintonia con la persona amata, sapete benissimo che se questa proprio non c’è la vostra relazione muore. In campo lavorativo-professionale dovete affrontare un bel po’ di situazioni scomode, ma non dovete disperarvi! Lungo questo cammino tortuoso potreste ricevere qualche offerta appetitosa. Il vostro carattere socievole ha sempre portato qualcosa di positivo.

Previsioni di sabato 9 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Dedicate questa giornata di sabato solo per voi, poiché le persone che vi stanno attorno non sono in grado di starvi dietro.

L'oroscopo consiglia di stare lontano da loro, altrimenti finireste per litigare o per scontrarvi con esse. In campo professionale riuscite a trovare un modo per emergere. Grazie a qualcuno che ha fiducia in voi, trovate il coraggio di rimettervi in carreggiata e magari di raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno – In amore ci sono problemi tra voi e il vostro partner. Forse questi problemi nascono dal vostro atteggiamento poco ortodosso o dal vostro scompiglio interiore. Cercate di cambiare il vostro modo di fare e forse salverete la vostra relazione. In campo lavorativo dovreste fare di tutto per realizzare i vostri sogni, anche se non vi sembra questo il momento migliore per pretendere di essere fortunati.

L’impegno è la chiave per comprendere come va il mondo del lavoro.

Astrologia del 9 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – In amore ciò che conta è non straparlare o non parlare troppo poco. In entrambi i casi, il partner o la persona che vi sta accanto potrebbe risentirsi. In apparenza sembrate pacati e remissivi, ma in realtà siete eccentrici. In campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti interessanti. Non potete pretendere di restare nel vostro angolino lontano dal caos e in piena tranquillità. I tempi cambiano e rapidamente.

Pesci – In amore, i single hanno avuto per lungo tempo difficoltà a discernere l’Io dal Noi. La verità è che puntate troppo e velocemente su un rapporto oppure preferite non rischiare perché non avete difficoltà a fidarvi di un’altra persona.

Questo oroscopo ci tiene a ricordarvi che l'amore non è sottoposto a clausole. In campo lavorativo avete bisogno ancora di tempo per ambientarvi e capire il nuovo stile di vita. Se ci mettete troppo, gli altri andranno avanti senza di voi.