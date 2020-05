L'Oroscopo di lunedì 4 maggio 2020 porta in primo piano due eventi importanti nel panorama zodiacale del momento. Desiderosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Certo che sì, dunque, andiamo subito a svelare l'arcano: trattasi del passaggio della Luna da Vergine a Bilancia, sicuramente di buon auspicio nei confronti di situazioni sentimentali un po' in crisi e della quadratura in atto tra Venere e Nettuno. Detto ciò, vediamo di mettere in chiaro quali potrebbero essere i segni favoriti dai suddetti transiti.

Ad avere la meglio in termini di fortuna, certamente Toro e Vergine, entrambi valutati positivamente e sottolineati dalle ottime cinque stelle in classifica. Confermati in periodo buono, altresì, anche coloro appartenenti ad Ariete, Toro e Gemelli, alla pari indicati positivi e meritevoli di quattro stelle. Ad avere problemi anche di un certo rilievo intanto, gli amici appartenenti al Cancro, valutati nell'oroscopo di domani 4 maggio con le tre stelline relative al periodo "sottotono". Andiamo a scoprire qualcosa di più concreto e, in anteprima assoluta, la nuova ed esclusiva classifica a stelline giornaliera.

Classifica stelline 4 maggio 2020

La nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 4 maggio 2020 è pronta per essere svelata, per la felicità di chi aspetta con ansia di sapere come andrà la giornata prossima a venire. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale, ossia quella relativa alla sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito, confermando anche quanto già espresso, che questa parte della settimana che sta per iniziare vedrà in positivo cinque segni. Senz'altro, a fare un'ottima figura il primo giorno della settimana numero uno dell'attuale mese di maggio saranno gli amici appartenenti al Toro e alla Vergine che, come già anticipato in apertura, avranno il conforto del primo posto in vetta alla classifica.

Bene il periodo anche per Ariete, Gemelli e Leone valutati nel periodo al secondo posto in scaletta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 4 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★. Si preannuncia un lunedì tranquillo, improntato quasi tutto verso un'ordinaria routine generale. Se riuscirete a muovervi con una certa attenzione, tutto procederà senza intoppi: approfittatene per risolvere eventuali conflitti o per fare programmi a lungo raggio. Questioni pratiche o piccoli problemi economici potrebbero creare lievi disagi, il che richiederà attenzione ed anche una certa cautela.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, apparirete un po’ distaccati, ma nel pomeriggio andrà meglio e potreste riscoprire la passione nel rapporto di coppia. Single, inizierete a fare caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta (che non guasta mai!). Nel lavoro, avrete il positivo seppur parziale sostegno di Mercurio in Toro. Sarete capaci di farvi valere anche in ambiti diversi dal vostro settore.

♉ Toro: ★★★★★. Nella giornata del 4 aprile potreste essere messi di fronte a delle scelte molto importanti per il futuro. Visto il periodo positivo, l'invito è quello di fare le vostre scelte in piena serenità e fiducia.

Eventuali soluzioni agli attuali problemi invece arriveranno quasi da sole. Le predizioni giornaliere prevedono poche novità, ma tutte abbastanza positive. Iniziate ad apprezzare di più il tempo che avete a disposizione, sfruttandolo per tutto quello che vi fa stare meglio. In amore, la vita di coppia riprenderà quota ed interesse da parte di entrambi. Se siete una coppia felice, vivrete una serata incantevole, piena di dolcezza e passione. Single, gli astri vi garantiranno il buonumore ed una vita sociale giocosa, anche se non nell'immediato (sappiamo tutti il perché). Si prevedono altresì anche scambi d'idee brillanti, incentrati su tematiche sentimentali d'ampio spessore.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica nel sestile Sole-Nettuno la vostra ancora di salvezza. La grinta sarà eccellente come il vostro entusiasmo. Sarete pronti a lanciarvi ad occhi chiusi in molte imprese che la giornata dovesse mettere a disposizione.

♊ Gemelli: ★★★★. Partirà leggermente a marcia bassa questo vostro lunedì d'avvio settimanale, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In questo caso le stelle consigliano di impegnarsi a fondo mostrandosi precisi e ben organizzati: sappiate però che alcuni dettagli (anche importanti) potrebbero sfuggire inavvertitamente procurandovi un sacco noie.

In amore, si risveglieranno in voi l'entusiasmo e la fiducia con tanta voglia di realizzarvi grazie alla forte unione con il partner. Il cielo si annuncia già di un limpido azzurro. In tanti avrete un desiderio di esprimere ciò che avete nel cuore: in questa giornata approfondirete e migliorerete eventuali rapporti ritenuti (erroneamente) superficiali. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che avrete una giornata abbastanza movimentata. Sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Nel lavoro, sarete energici e farete tanti progetti per il futuro, come al solito sarete instancabili e venirvi dietro sarà dura!

Astrologia del giorno 4 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★. Lunedì giornata calcolata "sottotono". Praticamente, sarà come fare un giretto sulle montagne russe: saprete solo alla fine se ci tornerete oppure no. Le situazioni che vi troverete ad affrontare invece saranno tra le più disparate e, in qualche frangente, anche contraddittorie. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore prevede che potreste sentirvi un po' giù di morale, in leggera crisi non solo con la persona amata ma anche con qualche componente della famiglia. Forse le attenzioni ricevute vi sembreranno insufficienti oppure esistono già reali motivi di scontento.

Single, una leggera inquietudine vi farà capire che dovrete staccare la spina: cercate di dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari cercando di ritrovare i ritmi più naturali. Per reagire alla noia della vita quotidiana, oggi avvertita più che mai, potreste anche fare una pazzia (di cui poi potreste anche pentirvi): concedetevelo, perché si vive una volta sola... Nel lavoro, farete un resoconto particolareggiato delle uscite fin qui sostenute. Spese, che sono state in questo periodo copiose, a causa di questa situazione che si è creata, attorno a noi.

♌ Leone: ★★★★. Il prossimo lunedì vi vedrà abbastanza in forma: pronti a rimboccarvi le maniche con fiducia?

Magari, qualcuno potrebbe anche iniziare a fare progetti per il futuro. Le previsioni del giorno consigliano di darsi da fare nel caso voleste dare una svolta positiva alla vostra attuale situazione. In amore, l'oroscopo invita ad avere fiducia nelle persone amate: se per caso avete diffidato del partner, sarà questo il momento per ripristinare la fiducia nei suoi confronti. Siate meno sospettosi e lasciatevi andare, le stelle vi aiuteranno dandovi spunti per dialogare e comunicare. Single, l’umore sarà alto, tutto andrà bene e potrete anche realizzare qualche piccolo sogno che avevate chiuso nel cassetto.

Date al periodo quell'impronta di facilità che senz'altro merita, ok? Nel lavoro invece, sarà sicuramente una giornata ideale per intraprendere progetti interessanti e cominciare ad organizzare al meglio i vostri affari.

♍ Vergine: ★★★★★. Lunedì si preannuncia una giornata ricca di nuove emozioni e anche un pizzico fortunato. Certamente già dalla mattina, poi soprattutto nel pomeriggio e alla sera, vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e belle novità. L'oroscopo del 4 maggio consiglia in amore di aprire il cuore: sono sicuramente in arrivo nuovi spiragli nella vita sentimentale e, col favore dei pianeti buoni, avrete modo di vivere una giornata ricca di emozioni da dividere con lui/lei.

Anche per i single l’oroscopo del giorno è molto positivo. Il periodo riserverà sicuramente tante belle cose, alcune delle quali potrebbero essere addirittura inaspettate. In generale coloro in attesa di trovare un nuovo amore saranno più disinvolti ed espansivi del solito: saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Nel lavoro, per alcuni di voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare (finalmente!) quel successo tanto atteso: tenerlo ben stretto dovrà essere la vostra prima priorità.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.