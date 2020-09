L'Oroscopo di domani 3 settembre vede l'entrata di Luna in Pesci che regala grande sensibilità e profondità d'animo a tutti i segni zodiacali d'acqua. L'astro d'argento garantisce grande intuizione in tutte le le sfere vitali, poiché rafforzato anche dalla presenza di Nettuno in Pesci. E gli altri segni? Mercurio continua a splendere insieme a Sole in Vergine, regalando intelligenza e vincendo un'opposizione lunare un po' pesante per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: la vicinanza di Luna smorza la vostra impetuosità e rende le emozioni più sognanti e quasi surreali.

Questa Luna in Pesci parla di affetto, offre grande significato anche ai piccoli gesti. I momenti di puro romanticismo sono tutti per voi, concretizzateli con la positività e il dinamismo di Marte nel segno che apre nuove vie in tutte le sfere vitali.

Toro: Luna dai Pesci stringe uno splendido sestile astrale con Urano. Così siete carichi di energia impetuosa e le emozioni diventano più intense. Una carica stimolante vi scuote in amore e voi single vi aprite a una "caccia amorosa" che non conosce limiti. In coppia tendete a introdurre novità che rendano il rapporto più entusiasmante. Buona l'influenza dell'astro d'argento anche per il lavoro.

Gemelli: i Nodi lunari gettano luci e ombre sull'amore poiché subiscono la dissonanza di Mercurio che crea confusione.

Arginate gli atteggiamenti passati e cercate di aprirvi a un presente più consapevole. Siete molto suggestionabili dalle circostanze esterne. Tenete presente che a breve Mercurio passa in Bilancia e la situazione amorosa migliora. Sole in quadratura può produrre apatia anche sul lavoro.

Cancro: Luna dai Pesci rafforza ancor più l'influenza positiva di Venere, così le emozioni volano e diventano molto intense.

Siete molto affettuosi, comprensivi con le persone a cui volete bene. Approfondite sempre più i sentimenti in coppia, vincendo un'opposizione di Plutone che cerca di insinuare dubbi. Voi single non avete nulla da temere in amore.

Leone: i riflettori sono puntati su di voi e siete molto popolari. La vicinanza di Venere risulta benefica per l'amore.

Luna dai Pesci vi rende molto suggestionabili nei confronti delle circostanze esterne. Si prevedono nuovi inizi fortunati, ma dovete vincere una sfiducia in voi stessi che non vi è consona. Questo influsso tende ad analizzare le situazioni in modo troppo negativo. Piuttosto liberatevi dall'ansia e progredite con fiducia.

Vergine: Luna risulta in opposizione a Sole e potete diventare altalenanti nei confronti dell'amore. Si prevedono emozioni intense, che passano dall'amore più profondo alla negatività più nera. Siete alquanto confusi sul da farsi, sia che siate in coppia che single. Ma attenzione a non chiudervi in voi stessi. Piuttosto ricordate che Mercurio nel segno preannuncia novità, quasi sfidando l'opposizione del satellite notturno.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'armonia di coppia viene messa a repentaglio da alcuni attriti che rendono l'amore teso. Che ne dite di fare luce sulle questioni con maggiore consapevolezza? Voi single potete beneficiare della vicinanza di Mercurio e Sole che propongono belle novità. Così riuscite a vincere la quadratura di Venere che sprigiona noie anche in ambito lavorativo.

Scorpione: la smania di novità impartita da Mercurio in Vergine vi lambisce come in un abbraccio. Così siete pronti a fare di più pur di concretizzare i vostri sogni. Urano in opposizione blocca un po' le situazioni e produce rallentamenti, ma non lasciatevi prendere da questo influsso di ottenere "tutto e subito".

Anche l'amore così come il lavoro, necessitano dei tempi giusti.

Sagittario: alti e bassi fanno capolino in amore e siete alquanto mutevoli nei confronti dei sentimenti. Emotività e consapevolezza entrano in conflitto e diventa difficile trovare il giusto equilibro. Anche l'intelletto viene investito da un'eccessiva sensibilità che non fa analizzare le situazioni con obiettività. Venere dal Cancro esorta a organizzare tutte le sfere vitali con maggiore profondità d'animo e intelligenza.

Capricorno: siete più ricettivi e comprensivi in amore, grazie a Luna favorevole dai Pesci. Così le emozioni acquistano profondità d'animo e vivete l'amore bandendo ogni tipo di superficialità. Marte mette sempre i "bastoni tra le ruote", cercando di scombussolare il rigore impartito da Saturno nel segno.

Approfittate di Mercurio che regala splendide sorprese in amore così come sul lavoro.

Acquario: acquisite un'intuizione quasi paranormale poiché Luna molto vicina a voi fa prevedere gli eventi, quasi anticipando le mosse giuste prima che questi accadano. Sfruttate questa carica energetica e molto profonda, che rende le sfere vitali più corpose e ricche di buoni sentimenti. Mercurio dalla Vergine sfida a passare all'azione in amore così come sul lavoro, con maggiore spirito d'iniziativa.

Pesci: Luna nel segno rende l'atmosfera sognante e romantica. Si prevedono splendidi momenti a due in coppia, ricchi di sensibilità anche grazie alla presenza di Nettuno in sede. Via libera a vivere emozioni profonde anche per voi single.

Lasciate alle spalle il passato e avanzate con coraggio e fiducia. In ambito lavorativo siate più aperti al dialogo.