Questa nuova giornata della settimana favorisce un recupero fisico per l'Ariete, che dopo alcune giornate sottotono, ritrova energia, vitalità e voglia di fare. Anche l'Acquario ha davanti a se 24 ore molto vantaggiose, interessanti soprattutto per l'amore e i rapporti con gli altri. Un incontro inaspettato potrebbe sorprendere la Vergine, sarà malinconica la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di giovedì 8 ottobre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 8 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata inizia con un mix di energie e vitalità non indifferente.

Il segno è pieno di voglia di fare e in ambito professionale potrebbero essere delle ore molto fruttuose. Piccolo recupero in amore.

Toro: è una giornata piuttosto impegnativa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica, dove alcuni conti potrebbero non tornare. C'è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: sono 24 ore di confusione per il segno, in amore soprattutto ci sono molte domande senza risposta. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a coloro i quali hanno iniziato da poco una relazione, i quali potrebbero far fatica a distinguere l'amore dal sesso e viceversa.

Cancro: quella di giovedì 8 ottobre si presagisce come una giornata molto vantaggiosa per il segno, che può affidarsi alla protezione della Luna.

L'amore procede a gonfie vele, c'è armonia e passione nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Ottime idee nel lavoro.

Leone: la settimana potrebbe essere iniziata in maniera faticosa per il segno, ma ora comincia un buon momento di recupero. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle novità, qualcuno potrebbe allacciare contatti vantaggiosi per il futuro.

Amore romantico e passionale. Cautela nei rapporti familiari.

Vergine: durante questa giornata le stelle potrebbero sorprendere il segno con un incontro inaspettato. E' un buon momento per parlare di sentimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti. Sbocchi interessanti in ambito lavorativo.

Bilancia: questa giornata potrebbe essere caratterizzata da una leggera malinconia.

Il segno potrebbe risentire della mancanza di una persona cara, un amico o un familiare, che vive lontano e non vede da tempo. Alti e bassi per il fisico.

Scorpione: la giornata di giovedì 8 ottobre si rivela estremamente romantica per il segno. L'amore ricopre un ruolo centrale, c'è passione nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Sono ore vantaggiose per chi ha delle questioni in sospeso da chiarire o desidera riavvicinarsi ad una persona lontana.

Sagittario: è una giornata dalle grandi opportunità per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo ha l'occasione di riscattarsi e mostrare quanto vale. Migliorano i rapporti con gli altri, anche in amore c'è maggior serenità.

Capricorno: è un momento di grande creatività ed ingegno per il segno, tuttavia l'oroscopo raccomanda di muoversi con cautela. prima di avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto, meglio esser sicuri di aver curato minuziosamente ogni particolare.

Acquario: resistere ai richiami del cuore durante le prossime 24 ore non sarà facile. Come una calamita il segno si sente attrarre da ciò che è nuovo, misterioso, intrigante. La passionalità è in crescita, i rapporti di coppia migliorano, così come il dialogo con il partner. Cautela per il fisico.

Pesci: potrebbero essere 24 ore faticose per il fisico, durante cui le stelle raccomandano prudenza. Meglio non sforzarsi troppo e cercare di riposare.

Al contrario è un momento di recupero per l'amore, anche gli incontri sono favoriti.