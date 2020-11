L'oroscopo di domenica 15 novembre prevede una Luna opposta per Toro che porterà un po’ di tensione all'interno della propria relazione sentimentale, mentre in ambito professionale i nativi Vergine avranno tutto sotto controllo. Scorpione sarà concentrato e ambizioso sul posto di lavoro, mentre Gemelli riuscirà a vedere il buono nel cuore degli altri. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 15 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 15 novembre 2020 segno per segno

Ariete: i vostri desideri indubbiamente sono forti, ciò nonostante ci sono dei momenti dove non siete in grado di concretizzarli o non siete in grado di farvi capire, soprattutto dal partner.

Questo cielo al momento non è dei migliori, dunque abbiate pazienza. Se siete single le idee sono un po’ confuse al momento, dunque meglio evitare di avvicinarsi troppo alla persona che vi piace. Nel lavoro le energie saranno decisamente buone, tuttavia meglio limitarsi a seguire il gruppo, senza sbilanciarsi troppo, rischiando di commettere un errore. Voto - 7-

Toro: questa Luna e questo Mercurio in posizione sfavorevole portano un po’ di tensione nella vostra vita quotidiana. La colpa però non è sempre degli altri, ma è anche vostra. In amore infatti meglio non dire qualcosa che potrebbe indurre a fraintendimenti con il partner. Se siete single dovrete cercare di esprimervi in maniera più chiara.

Per quanto riguarda il settore professionale state procedendo tutto sommato bene, ciò nonostante per il momento meglio evitare incarichi troppo complessi. Voto - 6,5

Gemelli: con questo cielo piuttosto sereno, troverete sempre un buon compromesso tra voi e il partner sempre secondo l'oroscopo di domenica 15 novembre.

La vostra relazione di coppia è molto serena al momento e potreste anche provare ad intraprendere nuovi progetti. Se siete single riuscirete a vedere tenerezza negli occhi di chi amate. Per quanto riguarda il lavoro badate ai vostri progetti e non preoccupatevi più di tanto degli errori degli altri.

Voto - 8

Cancro: previsioni astrali di domenica discrete per voi nativi del segno, grazie a Mercurio, Sole e Luna in posizione favorevole. Venere in quadratura si farà sentire di meno ecco che per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più sociali e di buon umore nei confronti del partner. In ambito lavorativo siete un po’ in sovraccarico, dunque meglio non commettere errori, e se necessario chiedete una mano ad un vostro collega. Voto - 7,5

Leone: periodo al momento non così favorevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio sono sfavorevoli, ecco che sul fronte sentimentale potreste essere un po’ troppo esigenti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella terza decade.

Se siete single con la giusta cautela riuscirete a tenere in piedi la situazione. In ambito lavorativo ci sono degli alti e bassi, fareste meglio a sistemare quei problemi che vi impediscono di andare avanti. Salute invece molto buona grazie a Marte favorevole. Voto - 6,5

Vergine: una bellissima domenica per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. In amore questo cielo vi permette di essere dolci e premurosi come non mai nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sorriderete a chiunque, senza necessariamente che tale sorriso venga ricambiato. Sul fronte lavorativo questa giornata vi permette di esprimere liberamente le vostre idee, alcune di esse potrebbero venire prese seriamente in considerazione.

Voto - 9

Bilancia: vita sociale particolarmente attiva in questo periodo secondo l'oroscopo di domenica 15 novembre. Sarà una giornata più rilassante, e dal punto di vista sentimentale godrete di bellissimi momenti in compagnia del partner, soprattutto grazie alla posizione stabile e favorevole di Venere. Se siete single avrete sempre un motivo per comunicare con i vostri amici o con le persone che amate. In ambito lavorativo non ci saranno tante cose da fare al momento, ciò nonostante tenetevi pronti per i periodi più intensi. Voto - 8,5

Scorpione: un cielo splendido per questo fine settimana per voi nativi del segno. Quando la Luna, il Sole e Mercurio sono tutti favorevoli, non potete chiedere di meglio dalla vostra vita quotidiana: in ambito sentimentale avrete sempre il sorriso nei confronti del partner, che a sua volta vi regalerà intense emozioni, se siete single prendetevi invece più cura dei vostri rapporti sociali.

Nel lavoro la situazione sembra migliorare, e anche i rapporti con i colleghi stanno piano piano migliorando. Sarete più concentrati e ambiziosi del solito, con l'intento di portare a casa notevoli risultati. Voto - 9

Sagittario: i vostri pensieri sono rivolti verso amore e lavoro in maniera un po’ più particolare del solito. State recuperando punti nella vostra relazione di coppia, e quello che ci vorrebbe adesso è qualcosa che possa suggellare definitivamente il vostro rapporto. Se siete single non avrete paura di mostrare il vostro affetto alla persona che vi piace. Nel lavoro con qualche novità in più, sicuramente darete nuova linfa alle vostre mansioni, ottenendo risultati migliori. Voto - 7,5

Capricorno: vorreste dare di più in questo periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale, ciò nonostante questo cielo al momento non è dei migliori, consigliamo dunque prudenza.

Se siete single dovrete cercare di essere più ottimisti. Nel lavoro Giove è ancora in posizione favorevole, dunque datevi da fare e cercate di ottenere qualche soddisfazione con le vostre mansioni. In quanto a salute quando non ve la sentite più, prendetevi del tempo per riprendere fiato. Voto - 6+

Acquario: previsioni astrali di domenica 15 novembre in calo ma tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale forse potreste perdere un po’ di fascino nei confronti del partner, ma la comunicazione tra voi non mancherà affatto. Se siete single attrarre nuove persone al momento non sarà facile. In ambito lavorativo se la collaborazione con i colleghi non risulterà facile, allora meglio dedicarsi a progetti individuali.

Salute più che valida in questo periodo. Voto - 7

Pesci: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio vi sorridono e dal punto di vista sentimentale non ci saranno segreti nella vostra relazione di coppia, un vero e proprio connubio tra felicità e dialogo. Se siete single potreste essere un po’ più spontanei con gli altri. In ambito lavorativo è il momento di spingere sull'acceleratore e ricominciare a proporre progetti di qualità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8