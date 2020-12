L'Oroscopo e le previsioni della settimana vedono una calorosa Luna nel segno del Toro per il 25 dicembre, ma questo non vuol dire che sarà un Natale all'insegna della tradizione. La Luna, infatti, è in aspetto critico con Urano, con Giove e con Saturno e conferma che le prossime festività saranno atipiche. Capricorno e Vergine saranno favoriti, non solo per la Luna positiva, ma anche perché ci sarà l'ingresso di Mercurio in Capricorno che sottolinea la voglia di stabilità e di sicurezza. Un discorso a parte, invece, andrà fatto per il Toro che potrebbe vivere delle giornate stressanti, ma vediamo quali sono le previsioni settimanali per tutto lo Zodiaco.

Previsioni di un Natale nervoso per il Toro

Ariete - Il vostro cielo non è troppo brillante dal punto di vista pratico. La settimana inizia in modo un po' pesante per voi Ariete, con la Luna nel Segno in diretto contrasto con Mercurio negativo. Non avrete molto voglia di parlare e potreste essere più silenziosi del solito. Le vostre previsioni parlano di piccoli intoppi e di ritardi. Potete, però, consolarvi con l'amore: Venere è positiva e sono super favorite le coppie consolidate, chi convive con il partner, chi è sposato. Non ci sarà spazio per le distrazioni sentimentali.

Toro - Non si parla molto di voi, ma siete il Segno più bersagliato e insoddisfatto del periodo. Oltre a Urano, che già transita in Toro da parecchi mesi e che sta sconvolgendo la vostra routine, adesso dovrete combattere con la quadratura di Giove e di Saturno che, tra l'altro, si farà sentire moltissimo proprio il giorno di Natale.

Le previsioni della settimana per voi parlano di sicura ripresa in campo pratico e nei contatti, ma è il lato amoroso-sentimentale che vi porterà qualche problema.

Gemelli - Le previsioni parlano di una settimana super brillante per voi Gemelli. Si comincia benissimo, con una Luna in Ariete favorevole per il 22 e il 23 e si continua con l'influsso ottimo di Giove e Saturno dall'Acquario.

Tutto nella vostra vita si sta per mettere in ordine, non abbiate fretta, c'è tempo per vedere i risultati del lavoro fatto finora, ma l'atmosfera è sicuramente più rilassante. Il giorno di Natale per voi trascorrerà in modo sereno: accontentatevi anche se non potrete spostarvi.

Cancro - Per voi Cancro il cielo offre tantissime opportunità e anche piccole sfide da affrontare nei prossimi giorni, ma la situazione generale è davvero migliorata.

La nuova posizione di Sole e Mercurio in Capricorno in opposizione potrebbe portarvi qualcosa da dover risolvere e chiarire con il partner. Non abbiate timore di parlare e di esprimere tutto quello che avete bisogno di dire. La Luna in Toro del 25 dicembre è positiva e assicura alla gran parte di voi di passare la giornata circondati dall'affetto di persone vicine e, via telefono, anche lontane.

Il Leone goloso a tavola il giorno di Natale

Leone - Le vostre previsioni parlano dell'inizio di un periodo complicato. Dovrete imparare a gestirvi in modo diverso rispetto al passato. La settimana di Natale non vi vede in formissima dal punto di vista psicologico, ma non esagerate con la malinconia: avete Venere in ottima posizione, dedicatevi alla cura del corpo, andate dal parrucchiere, osate un nuovo taglio di capelli, insomma fate qualcosa solo per voi.

Avrete sintomi di nervosismo per il 25 dicembre oppure voglia di mangiare troppo e male: regolatevi!

Vergine - Voi della Vergine siete tradizionalisti per natura e amate moltissimo il Natale, la festa, le luci, l'albero. Le previsioni astrologiche vi accontentano e per voi parlano di un 25 dicembre sereno: con la Luna nel Toro sarà una giornata tranquilla. Mercurio in Capricorno parla anche della possibilità di ricevere moltissimi auguri sia via email che tramite messaggi e videochiamate. Il consiglio è quello di approfittare delle feste per riposarvi.

Bilancia - Il vostro cielo è molto dinamico. Avete ottimi pianeti dalla vostra parte che vi alleggeriscono le tensioni che, invece, potrebbero arrivare da Sole e Mercurio negativi. Le previsioni vi consigliano di non avere una visione troppo egocentrica delle situazioni.

Quelli di voi della terza decade sono ancora sotto l'influsso di Plutone in quadratura: il periodo è fecondo per fare, senza rimorso, grandi e definitivi cambiamenti. Il giorno di Natale potrebbe scorrere all'insegna della buona tavola.

Allo Scorpione le previsioni consigliano calma e sangue freddo

Scorpione - Voi dello Scorpione amate vivere in modo dinamico, passionale, amate le sfide e odiate la routine. Il vostro cielo in questo periodo potrebbe accontentarvi. Giove, Saturno, Urano in posizione critica e una Luna in opposizione il giorno di Natale vi assicureranno di trascorrere delle giornate sicuramente non noiose! Mercurio è in buona posizione, quindi comunicherete con il prossimo in modo brillante e affascinante. L'unico rischio è quello di perdere un po' la pazienza, l'aria è frizzantina e rischiate di essere troppo polemici!

Sagittario - Le previsioni della settimana per voi Sagittario sono ottime. Avete Venere nel segno e adesso si aggiunge l'ottimo influsso di Giove e di Saturno che favoriscono l'arrivo di un periodo di stabilità o, comunque, in cui potrete concretizzare molto in ogni ambito. Il giorno di Natale c'è una Luna in Toro che per voi è neutra, ma con cui avete in comune l'amore per la buona tavola: è possibile che passerete la giornata mangiando golosamente e scegliendo il vostro classico menu internazionale!

Capricorno - Il recente passaggio di Giove e Saturno in Acquario renderà più leggere molte vostre situazioni di vita e di lavoro. Mercurio e Sole sono adesso nel vostro Segno e le previsioni parlano di una settimana interessante che vi vede anche più ottimisti del solito!

Dovete, però, far passare le giornate del 22 e del 23 che potrebbero portarvi qualche piccola complicazione pratica da risolvere in tempi brevissimi. Il giorno di Natale, grazie alla Luna favorevole, trascorrerà all'insegna della tranquillità.

Acquario - Giove e Saturno sono nel vostro segno e resteranno a farvi compagnia per un bel po' di tempo. L'aspetto di quadratura che questi due pianeti faranno con Urano sarà per voi molto stimolante: è ora di tagliare definitivamente con il passato e di mettervi in cammino per realizzare quello che finora avete solo immaginato! La settimana di Natale sarà piena di novità e avrete voglia di pensare, di fare, di agire in modo diverso dal solito. Il 25 dicembre ci sarà una Luna in Toro che vi "costringerà" a stare in famiglia, ma non vi peserà: anche questo per voi è un cambiamento!

Pesci - Le nuove posizioni planetarie vi mettono in una posizione di attesa. Negli ultimi due anni avete sicuramente concretizzato alcune situazioni di lavoro e di vita famigliare, ora inizia un periodo di fermo. In questi giorni avete Sole e Mercurio in ottima posizione, ma Venere è ancora negativa. Molti di voi potrebbero soffrire della lontananza da qualcuno a cui state pensando, ma c'è sempre la possibilità di vedere chi è lontano facendo una videochiamata: non è la stessa cosa che abbracciarvi, ma almeno non vi sentirete troppo soli. Il giorno di Natale, quindi, allontanate la malinconia e videochiamate amici e parenti!