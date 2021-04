L'oroscopo della giornata di domenica 11 aprile prevede situazioni un po’ pesanti da affrontare per i nativi sotto il segno del Capricorno, complice la Luna in quadratura, mentre Cancro dovrà far fronte ad alcuni imprevisti in ambito professionale. I sentimenti del partner staranno molto a cuore per l'Ariete, mentre Mercurio in sestile per l'Acquario sarà di grande aiuto per pianificare al meglio le prossime mosse al lavoro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 11 aprile 2021.

Previsioni oroscopo domenica 11 aprile 2021 segno per segno

Ariete: sfera amorosa particolarmente soddisfacente in questa giornata secondo l'oroscopo.

I sentimenti del partner vi staranno particolarmente a cuore, e con la Luna e Venere in congiunzione il vostro rapporto funzionerà al meglio. Se siete single la vostra vita amorosa sarà piuttosto colorata e scoppiettante. In ambito lavorativo a volte le giuste intuizioni porteranno a risultati davvero soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di domenica tutto sommato discreto per voi nativi del segno per quanto riguarda i sentimenti. Certo, il vostro rapporto non sarà così splendente al momento, ciò nonostante funziona, ed è questo che conta al momento. Se siete single non ci saranno grandi novità al momento, forse perché siete stati piuttosto impegnati.

In ambito professionale i vostri piani al momento potrebbero essere un po’ troppo ambiziosi e dispendiosi. Meglio rivalutare la situazione. Voto - 7-

Gemelli: non vi fermerete di fronte a nulla in questa giornata secondo l'oroscopo. Marte, Giove e Saturno in buon aspetto favoriranno i progetti più ambiziosi, e coloro che avranno il coraggio di portarli a termine.

Per quanto riguarda i sentimenti, sarete in grado di dare nuova luce al vostro rapporto, godendo di un'intesa di coppia davvero buona. Se siete single darete particolare attenzione a quei piccoli gesti che a volte significano tanto. Voto - 8-

Cancro: periodo un po’ pesante da gestire secondo l'oroscopo dell'11 aprile. In amore la Luna e Venere si troveranno in quadratura, rendendo difficile il rapporto con la vostra dolce metà.

Prendersela per ogni cosa non vi sarà di certo d'aiuto. Per quanto riguarda i single potreste essere alla ricerca di maggiori certezze. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi alcuni imprevisti, e sarà meglio non farsi prendere dal nervosismo. Voto - 5,5

Leone: sfera sentimentale davvero valida in questa giornata per voi. Potrete contare su un cielo piuttosto sereno, e voi per primi sarete molto calorosi nei confronti del partner, in particolare se siete nati nella seconda decade. I single riusciranno ad attirare l'attenzione grazie al loro atteggiamento simpatico. Nel lavoro non potrete dire di essere l'operaio dell'anno, ma almeno qualche piccola soddisfazione ci sarà. In ogni caso, sarà raccomandata prudenza.

Voto - 8

Vergine: giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale godrete di tutte le attenzioni possibili da parte del partner, e voi dimostrerete comprensione e gentilezza nei suoi confronti. Se siete single forse non è ancora il momento di trovare l'amore, ma vi sentirete comunque felici così. Nel lavoro se volete raggiungere i vostri obiettivi dovrete continuare a darvi da fare. Voto - 7,5

Bilancia: questa Venere opposta continua a darvi filo da torcere secondo l'oroscopo della giornata di domenica 11 aprile. Sarà difficile mostrare affetto e attaccamento quando le cose tra voi e il partner non vanno come volete. Se siete single meglio rimanere neutrali e non schierarvi dalla parte di nessuno.

Nel lavoro invece affronterete i problemi a testa alta, e con Giove e Marte favorevoli ne uscirete vincitori. Voto - 6+

Scorpione: potreste rimanere sorpresi dalle azioni della vostra anima gemella in questa giornata, ovviamente in senso positivo. Se siete single saranno favoriti gli incontri, e chi lo sa, magari tra questi ci sarà qualcuno in grado di regalarvi forti emozioni. In ambito lavorativo invece dovrete rimanere su un sentiero sicuro, evitando di addentrarvi in mansioni che non siete in grado di portare a termine, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Sagittario: sfera sentimentale semplicemente grandiosa grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto. Secondo l'oroscopo, con questo cielo sarà facile far scattare la passione tra voi e la vostra anima gemella, e vedrete che ne sarete davvero felici.

I cuori solitari si sentiranno piuttosto rilassati, e saranno sostenuti da un po’ di fortuna. Per quanto riguarda il lavoro idee e risorse non mancheranno, e sarete considerati tra i migliori e affidabili del vostro gruppo. Voto - 8

Capricorno: previsioni astrali di domenica ancora sottotono per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura assieme a Venere sembra che il mondo intero ce l'abbia con voi, costringendovi ad affrontare situazioni piuttosto pesanti soprattutto in ambito sentimentale. Se siete single meglio cambiare piani per questa giornata, e fare qualcosa più alla vostra portata. Nel lavoro presto i vostri sforzi saranno ricompensati, dunque non mollate. Voto - 6-

Acquario: oroscopo di domenica che vedrà Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete, oltre al già presente Giove e Saturno.

In ambito lavorativo dunque sarete perfettamente in grado di pianificare le prossime mosse e raggiungere con maestria i vostri obiettivi. In amore la Luna sarà favorevole, incentivando i single a mostrare sempre il loro lato migliore, e i già impegnati a dare il massimo per la loro relazione di coppia. Voto - 9

Pesci: determinati e senza dubbi, sul fronte professionale cercherete la vostra strada, cercando di raggiungere a qualunque costo i vostri scopi. In amore l'inizio di una nuova storia d'amore è possibile per voi single, ma bisognerà usare bene testa e cuore. Se avete una relazione stabile non avrete paura in questa giornata di mostrare i vostri sentimenti al partner, e il partner stesso potrebbe essere un po’ più aperto con voi.

Voto - 7+