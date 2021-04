L'oroscopo di venerdì 9 aprile prevede un Ariete invincibile sotto ogni punto di vista, grazie ad una schiera di pianeti come Venere e Giove tutti in buon aspetto, mentre la giornata dei nativi Leone sarà piuttosto buona e pacifica. Si presenteranno delle opportunità interessanti in ambito lavorativo per i nativi Cancro, mentre Acquario sceglierà di essere piuttosto trasparente nei confronti del partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 9 aprile 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 9 aprile 2021 segno per segno

Ariete: vi sentirete praticamente invincibili in questa giornata di venerdì, e il prossimo fine settimana sarà ancora meglio, quando arriverà la Luna a sostenervi.

Per il momento, "accontentatevi" di astri come Venere, Mercurio e Giove in buon aspetto per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single abbattete ogni tipo di insicurezza e lasciatevi andare. Per quanto riguarda il lavoro la vostra mente sarà attiva e funzionale, capace di gestire alla grande ogni incarico. Voto - 9

Toro: la vostra timidezza verrà meno in questa giornata secondo l'oroscopo, merito della Luna in sestile dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda i sentimenti dunque cercate di dare maggiore attenzione al partner, o alla vostra fiamma qualora siate single. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbe essere un po’ difficile essere attivi, ma cercherete comunque di darvi da fare.

Voto - 7

Gemelli: oroscopo di venerdì 9 aprile che vedrà la Luna in quadratura. Di contro però ci saranno astri come Giove, Venere, Saturno e Marte a darvi una mano a rendere discreta questa giornata. In amore se siete single potrebbero crearsi interessanti opportunità di amicizia. Se avete una relazione stabile un certo ottimismo sarà molto importante per superare questo periodo.

Nel lavoro intraprendenza e grinta, unite ad un po’ di fortuna, vi aiuteranno a raggiungere discreti risultati. Voto - 7,5

Cancro: la Luna nel segno dei Pesci renderà questo periodo gratificante secondo l'oroscopo. Ciò nonostante non potete contare sempre sull'astro argenteo per risolvere i vostri problemi di cuore. Ragion per cui sfruttate questo momento per ritrovare un po’ di serenità.

Se siete single magari qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi in questa giornata. Nel lavoro pianificare al meglio le prossime mosse vi metterà in una posizione di vantaggio rispetto ai colleghi. Voto - 7+

Leone: vi piacerà molto attirare l'attenzione in questa giornata secondo l'oroscopo. Con questo cielo così valido, dal punto di vista sentimentale potrete godere di una buona intesa di coppia, che renderà questa giornata molto interessante. Per quanto riguarda i single vi farete guidare dalle emozioni e permetterete ai sentimenti di fluire liberamente. In ambito lavorativo con Marte favorevole avrete energie e voglia di fare a piene mani, e con Mercurio in buon aspetto sarete propensi a darvi da fare.

Voto - 8-

Vergine: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Questo cielo sarà piuttosto tranquillo nei vostri confronti, e tranquilla sarà la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single ci sarà una grande possibilità di essere sereni e di vivere amicizie in modo divertente. Nel lavoro potrete impegnarvi nei vostri progetti senza troppi timori. Voto - 7,5

Bilancia: energie piuttosto buone dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 9 aprile. Riuscirete infatti a dare il massimo come vorreste, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti invece ci saranno alcuni problemi.

Cercate di non tirare troppo la corda con il partner, o con gli amici qualora siate single, perché di pazienza con voi ne hanno anche troppa. Voto - 6,5

Scorpione: sfera sentimentale ricca di bei momenti in questa giornata grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. Se siete single spendete il vostro tempo libero per provare ad approfondire una nuova conoscenza. Se avete una relazione stabile non fate mancare l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Non esagerate invece se la vostra relazione è ancora agli inizi. Nel lavoro preferirete prendere con calma nuove iniziative. Anche se ci vorrà un po’ di tempo in più, l'importante sarà arrivare a termine. Voto - 7,5

Sagittario: quando volete sapete fare gli occhi dolci, al partner, o alla persona che vi piace se siete single, ma in questa giornata proprio non ci riuscirete.

Secondo l'oroscopo infatti, ci sarà la Luna in quadratura a creare qualche piccolo disagio, meglio dunque non insistere troppo. Molto bene invece per quanto riguarda il lavoro, dove dimostrerete di essere le persone più adatte per gestire determinati incarichi. Voto - 7

Capricorno: un umore piuttosto basso durante questa giornata per voi. Questo cielo al momento non rispecchia le vostre esigenze più di tanto, e dal punto di vista amoroso non giocate troppo con i sentimenti del partner. Avrete inoltre bisogno di ritrovare voi stessi, e capire quale sia la strada giusta da prendere. Se siete single meglio andarci piano e non correre troppo se di recente avete conosciuto una persona per voi speciale.

Nel lavoro con i colleghi sarà opportuno spiegare sempre al meglio le vostre intenzioni. Voto - 6

Acquario: avrete tanti piani per il vostro futuro professionale secondo l'oroscopo di venerdì 9 aprile. Giove, Marte e Saturno vi regalano un periodo fortunato, pieno di risorse e voglia di fare, da sfruttare al meglio per elevare la vostra posizione. In amore potreste ottenere molto dalla vostra relazione di coppia, dovrete solo volerlo. Se siete single vi rimetterete in gioco, ma valutate con calma. Voto - 8+

Pesci: Luna in congiunzione che sarà di grande aiuto per la vostra relazione secondo l'oroscopo. Guarderete con occhi dolcissimi la vostra dolce metà, non mancando l'appuntamento verso momento piuttosto romantici.

Se siete single a volte raggiungere una certa alchimia è più facile di quanto pensate. In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine, ciò nonostante dovrete comunque mantenere alta la concentrazione. Voto - 7,5