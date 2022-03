L'oroscopo della giornata di domenica 20 marzo vedrà una Vergine più tonica dal punto di vista sentimentale, mentre l'Ariete avrà bisogno di risolvere qualche piccola faccenda con il partner. Pesci sarà ben strutturato e abile sul posto di lavoro, mentre Gemelli sarà più romantico nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 20 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 20 marzo 2022 segno per segno

Ariete: la settimana non finirà esattamente come speravate. In amore avrete bisogno di risolvere qualche piccola faccenda con il partner, e ritrovare la giusta serenità.

Tutto questo per fortuna sarà possibile nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda i single, migliorate il vostro modo di corteggiare. Sul fronte lavorativo continuerete a prendervi cura dei vostri progetti nel modo migliore, calcolando eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a non brillare secondo l'oroscopo della giornata di domenica 20 marzo. Purtroppo le cose non tenderanno a migliorare a causa di Venere in quadratura, e della Luna in posizioni sempre più scomode. Single oppure no, avrete bisogno di riordinare le idee. Molto meglio invece sul fronte lavorativo grazie a Mercurio e Giove, oltre a Marte in trigono. Fissatevi degli obiettivi, e fate tutto quello che è nelle vostre corde per centrare tali obiettivi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: situazione interessante sul fronte sentimentale in quest'ultima giornata della settimana. Single oppure no, godrete della Luna e di Venere in buon aspetto ancora per qualche ora, e potrete godervi la vostra relazione in completa spensieratezza. Se siete single vi ritroverete in situazioni un po’ particolari, che però potrebbero darvi belle emozioni.

Sul fronte professionale forse dovrete vedere le cose diversamente in questo periodo, e se necessario, ridimensionare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: la fiducia in voi stessi non manca per il momento, almeno dal punto di vista amoroso, ciò nonostante in questa giornata non ci saranno le condizioni adatte per esprimere al meglio le vostre emozioni.

Single oppure no, portate un po’ di pazienza, perché la settimana entrante inizierà molto meglio. Molto bene sul fronte professionale, dove Mercurio e Giove vi daranno tutto il necessario per raggiungere i risultati migliori. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale un po’ più tranquilla rispetto alle giornate precedenti, ma non aspettatevi un rapporto migliore. Se siete single non avvertirete così tanto il desiderio di stare con gli altri, ciò nonostante questo non vorrà dire che volete chiudere rapporti. Sul fronte lavorativo qualcosa inizia a muoversi, ma siete ben lontani dal successo che desiderate. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete particolarmente tonici secondo l'oroscopo della giornata di domenica 20 marzo.

Questo cielo vi darà la carica necessaria per sentirvi a vostro agio con il partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single riuscirete a fare leva nel cuore della persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà ancora molto da fare per risalire la classifica. Per fortuna, con Marte favorevole, non vi mancheranno le energie per provarci. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di chiudere la settimana in modo ottimale. La Luna e Venere in ottimo aspetto vi regaleranno equilibrio e armonia tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single i rapporti sociali potrebbero darvi tanto in questa giornata. Settore professionale che vi vedrà abbastanza concentrati, ma difficilmente riuscirete a distinguervi.

In ogni caso, sentitevi fieri dei risultati che raggiungerete. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che rimane solida e convincente dal punto di vista professionale. Un ottimo Mercurio insieme a Giove e Marte in buon aspetto, vi permetteranno di portare avanti i vostri progetti nel modo che ritenete più opportuno. Sul fronte amoroso invece, anche se comincerete a sentire l'influenza positiva della Luna, single o meno, meglio non esporsi più di tanto, perché i vostri modi di fare potrebbero essere fraintesi. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo molto buono per quanto riguarda i sentimenti. Quando vi sentite a vostro agio le cose tra voi e il partner vanno bene, soprattutto quando non ci sono imprevisti in mezzo.

Se siete single tenete lontano dalla vostra vita quelle persone che vogliono solo danneggiarvi. Sul fronte professionale invece qualche suggerimento in più su come procedere con i vostri progetti non vi farebbe male. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarete così sicuri delle emozioni che provate durante questa domenica, colpa della Luna in quadratura. Soprattutto voi cuori solitari dovrete fermarvi un momento a riflettere su ciò che vuole il vostro cuore. Sul fronte professionale invece saprete benissimo cosa fare per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: non potrete chiedere di meglio in ambito amoroso secondo l'oroscopo, non quando la Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Single oppure no, è arrivato il momento di far capire alla persona che amate quanto per voi è importante avere la sua presenza nella vostra vita.

Sul fronte professionale vi sentirete abbastanza tranquilli da impegnarvi a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Pesci: strutturati e abili come siete sul posto di lavoro grazie a Mercurio e Giove, le cose andranno bene per voi in questa domenica. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner saranno tutto sommato discreti, ciò nonostante non siate troppo invadenti. Per quanto riguarda i single, i rapporti sociali avranno un impatto maggiore sulla vostra vita quotidiana. Voto - 8️⃣