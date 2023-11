L'oroscopo del 4 novembre [VIDEO] consiglia ai nativi del Toro di abbattere quel muro che li divide dal loro partner. Per le persone Gemelli che hanno una relazione d’amore, questo è il periodo giusto per dare vita a nuovi progetti di vita comune. La fortuna busserà alla porta dei disoccupati nati sotto il segno della Vergine. Se siete curiosi di sapere che cosa hanno in serbo le stelle dal punto di vista dell’amore, delle emozioni e del lavoro, di seguito troverete le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 4 novembre.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del 4/11: da Ariete a Cancro

Ariete – Non dovete scappare dall'amore. Di che cosa avete paura? Non permettete alla vostra natura sensibile di governare le vostre reazioni. In campo lavorativo, rimarrete sorpresi da una svolta degli eventi. Siete sulla strada giusta per ottenere un riconoscimento o un aumento di salario.

Toro – In amore, potrebbe esserci un muro tra voi e il vostro partner, che deve essere abbattuto. Se continuate a far finta che non esiste, aggiungerete solo benzina sul fuoco. Le brutte giornate sono inevitabili, il modo in cui li affrontate farà la differenza. In campo lavorativo, è importante essere sempre sé stessi e abbracciare ogni tipo di cambiamento.

Cercate di ridurre le spese frivole per ottenere benefici dai soldi che guadagnate.

Gemelli – Secondo l'Oroscopo dell'amore, questo è un periodo di grandi progetti per il futuro. Potreste pensare di organizzare il matrimonio o una festa di fidanzamento. Se siete single, penserete a come conquistare il cuore di quella persona speciale che tenete d’occhio.

In campo lavorativo, siete fortunati a ottenere il sostegno del pubblico. Attenzione ai vostri colleghi e ai vostri superiori, poiché c’è una linea sottile da percorrere: dovete rendere tutti felici e questo significa trattenere alcune delle vostre opinioni o sentimenti.

Cancro – Credete nel vero amore. Venere protegge voi e il vostro cuore.

Se avete la persona giusta al vostro fianco, vivrete una giornata piena di romanticismo. Vi sentite bene in ogni aspetto della vostra vita. Trascorrete del tempo con qualcuno che non vedete da molto tempo. Secondo l'oroscopo del lavoro, questo è il periodo giusto per investire nel mercato azionario. Siate coraggiosi e fiduciosi, perché questo potrebbe essere il giorno in cui riceverete un aumento. Ciò aiuterà molto la vostra situazione finanziaria.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 4 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, non lasciatevi ingannare da nessuno. Se non vi mostrano rispetto, allontanatevi. Cercate di non reprimere tutte le vostre emozioni ed esercitatevi a parlarne.

In campo lavorativo, può essere difficile valutare questa strada avete fatto, ma dovreste sempre fare un passo indietro e farlo. Una nuova opportunità di carriera potrebbe essere all’orizzonte. Questo aprirà molte porte.

Vergine – I single della Vergine andranno d’accordo con i segni dell’Ariete. Siete stato un po’ paranoici negli ultimi tempi perché il vostro partner vi ha tradito. Dovete prendervi cura della vostra relazione. Siete emotivamente in sintonia con voi stessi, amate aiutare gli altri e volete rendere il mondo un posto migliore per tutti. Qualcuno cercherà di ingannarvi, attenzione. In campo lavorativo, l'oroscopo consiglia di prestare molta attenzione ai segnali dell’universo. Se siete disoccupati e state cercando un buon impiego, questo sarà il vostro giorno fortunato.

Bilancia – In questa giornata potreste sentirvi in vena di romanticismo. I single del segno devono iniziare a concentrarsi sull’amore per sé stessi. State bene, ma avete vissuto giorni migliori. Sarebbe bello se trascorresse più tempo con i vostri amici e familiari. Evitate scommesse e giochi d’azzardo, non buttate i soldi al vento in questo modo. Al lavoro, potrebbe essere necessario apprendere una nuova abilità. Invece di spendere soldi, mettetene da parte un po’ o prenotate il vostro prossimo viaggio.

Scorpione – In campo amoroso, una persona subdola farà del suo meglio per attirare la vostra attenzione. Flirterà e sarà molto gentile con voi. Siete stati in grado di gestire tutto ciò che vi capita, ma c’è un punto in cui le cose o i rapporti si rompono.

Il vostro pianeta sovrano vi protegge e si assicura che voi non incontriate nulla che possa portarvi sfortuna. Finanziariamente, state andando alla grande. Tuttavia, sembra che non esista una somma di denaro di cui siete pienamente soddisfatti.

Astrologia per la giornata di sabato 4 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi sentite confusi quando si tratta dei bisogni dei vostri partner. Avete bisogno che la vostra dolce metà sia più diretta. I single del segno potrebbero sentirsi un po’ soli. Dovete concentrarvi maggiormente su voi stessi. Cosa volete fare? Di cosa ha bisogno la vostra mente? Di cosa ha bisogno il vostro corpo? Ognuno di noi ha uno di quei giorni in cui è difficile alzarsi dal letto.

Al lavoro, non riuscite a trovare la motivazione per fare quello che fate normalmente. Concedetevi una pausa.

Capricorno – Se siete sposati ma non avete figli, aprirete questo argomento con il vostro coniuge. I single del segno si sentiranno bene con i segni di fuoco estroversi. Solo perché qualcosa non funziona al primo tentativo non significa che dovreste arrendervi. Continuate ad alzarvi e riprovate ancora e ancora. In campo lavorativo, se state pensando di tornare a scuola e non sapete davvero cosa fare, fatelo. Chiedere maggiori informazioni è sempre una saggia decisione.

Acquario – Se vivete in coppia, dovreste godervi la giornata al massimo ma cercate di essere in sintonia con i bisogni e desideri del vostro partner, altrimenti potrebbero nascere nuovi conflitti.

Per i single del segno, si profila all’orizzonte un evento che non vi sareste mai aspettato, prendete nota delle energie planetarie e vedete in quale nuova direzione vi stanno portando. Discussioni e alterchi sono altamente possibili, evitateli e cercate di essere più silenziosi possibili perché è proprio questo che ferma i conflitti. Questo potrebbe non essere un buon giorno per sostenere gli esami o un colloquio, ma se dovete presentarvi non lasciate che la negatività offuschi la vostra mente. La vostra positività potrebbe allontanare l’energia negativa dalla vostra vita.

Pesci – Un vecchio amore potrebbe inviarvi segnali contrastanti. È la scelta giusta dare un’altra opportunità a questo vecchio legame?

Ridete, se spesso è tutto ciò di cui avete bisogno per tirarvi su. Parlate con un amico e ricordate anche i vecchi tempi. Questo vi farà sorridere. Un recente incontro di lavoro potrebbe farvi mettere in discussione voi stessi. Se l’offerta è troppo vantaggiosa per rifiutarla, perché non accettarla.