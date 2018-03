Il gruppo [VIDEO]I Nomadi festeggia cinquantacinque anni di carriera, caratterizzati dalla gavetta e dal premiato successo: rappresentano un posto importante nella #Musica. La nascita di questo gruppo è avvenuta nel 1963, con la fondazione da parte del tastierista Beppe Carletti e del cantante Augusto Daolio. Negli scorsi mesi Beppe Carletti, uno dei componenti principali della band è stato ospite di Rtl, in cui ha avuto modo di parlare dei suoi prossimi progetti lavorativi. I Nomadi si sono distinti per essere il terzo gruppo ad aver venduto quindici milioni di dischi, posizionandosi alle spalle di altre due band, come I Pooh e I Ricchi e Poveri.

Il successo dei loro album ed un anno unico nella loro carriera

Il gruppo I Nomadi ha pubblicato fino al 2017 ottantuno album, alcuni dei quali di caratura internazionale. I Nomadi si sono sempre contraddistinti per la loro capacità di diffondere messaggi importanti di denuncia ed impegno sociale, a cui hanno accostato tematiche di rilievo, tra cui l'amore e i sentimenti. La canzone che li ha reso maggiormente famosi si intitola Io Vagabondo, un brano scritto da Alberto Salerno, che ha venduto un milione di copie: è stata presentata nel 1972; al momento la band è in concerto con il tour dal titolo Nomadi Dentro: sono protagonisti in giro per l'Italia.

Un anno importante nella vita di alcuni artisti italiani

Si tratta di un anno importante pieno di traguardi per i protagonisti della musica italiana: un esempio si ritrova negli ottant'anni del cantante Adriano Celentano. La Mediaset ha omaggiato Celentano attraverso la messa in onda del suo concerto dal titolo Rock Economy e le sue pellicole cinematografiche di maggiore successo. Mentre il cantautore Albano Carrisi festeggia i suoi cinquantatré anni di carriera dai suoi inizi, legati al programma presentato dal conduttore Pippo Baudo. Il cantante pugliese è stato ospite domenica 11 marzo della famosa trasmissione televisiva, presentata dal conduttore Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa: ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi. Inoltre Albano sarà anche uno dei quattro giudici del noto programma The Voice, che ha l'intento di scoprire nuovi talenti nel mondo della musica italiana: il più grande successo del cantante porta il nome di Quando Il Sole, per arrivare al 1984, anno della sua vittoria.