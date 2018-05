Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser [VIDEO], attraverso un’intervista rilasciata ad un noto settimanale, hanno annunciato che nel giro di un anno vorrebbero diventare genitori. Cecilia ha raccontato per Gente che da quando è accanto al bel Trentino non ha più paura di nulla ma che anzi, al contrario di quando era fidanzata con Francesco Monte [VIDEO] non ha più paura del futuro: “Da quando ho lui accanto mi sveglio sempre col sorriso sul volto e senza brutti pensieri. Di lui mi piace davvero tutto: il carattere, l’educazione e l’energia. Tra un anno se anche lui vorrà mi piacerebbe diventare genitori”. Dall’altra parte Ignazio non ha fatto che confermare le parole della sua compagna e con gli occhi brillanti come solo un uomo innamorato sa far splendere ha ribadito: “Quando stai bene con una persona è facile pensare al futuro, viene quasi spontaneo.

Mi piacerebbe avere un bambino, perché vorrei essere un papà giovane e quindi avere le giuste energie. È vero ho tanto da dimostrare ancora e per mettere su famiglia servono delle basi solide, ma io e Cecilia giorno dopo giorno vivendo insieme ci stiamo costruendo il nostro futuro”.

Così entrambi hanno parlato al settimanale di cronaca rosa. Per chi se lo fosse dimenticato infatti i due si sono conosciuti soltanto a novembre quando erano entrambi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Cecilia per iniziare la sua storia d’amore con Moser, ha lasciato in diretta nazionale Francesco Monte ovvero il suo fidanzato storico. Nonostante le malelingue, nel giro di poco tempo i due ex gieffini hanno dimostrato che la loro non era soltanto una passione ma che c’era ben altro.

Cecilia e Ignazio: una storia da sogno

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parlano di un futuro di progetti consistenti e non vogliono assolutamente bruciare le tappe, nonostante vivano già insieme. Alcuni rumors li hanno dati per certi come concorrenti di Temptation Island Vip ma finora i due non hanno mai confermato la loro presenza. Visto il loro percorso giorno dopo giorno sembra che non abbiano assolutamente bisogno di testare il loro amore ma si sa, mai dire mai nella vita. Nel frattempo i due fidanzatini si sono regalato una bella vacanza d’amore che sa di luna di miele alle Maldive, tra foto hot e momenti di puro relax. Dunque, alle malelingue non resta che arrendersi e auguragli ogni bene ad una delle coppie che e riuscita ad andare davvero oltre tutte le aspettative.