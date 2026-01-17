Da lunedì 19 gennaio a venerdì 23 torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1 dalle 16:10. Le anticipazioni sono ricche di colpi di scena: Marcello deciderà di tornare a far parte dello staff del grande magazzino. Fulvio dopo aver pensato di lasciare il magazzino torna sui suoi passi e lo comunica a Roberto, mentre Enrico riceve un'offerta di lavoro dal Rettore dell'Università e non sa se accettare o meno.

Il Paradiso delle Signore: trame nuovi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, parlano del ritorno di Mimmo dalla Sicilia dopo aver chiarito con suo padre.

Marina deve calarsi nel ruolo di commessa e per interpretare al meglio la sua parte chiede aiuto a Landi. Odile invece aiuta Matteo a risolvere un problema che potrebbe mettere a rischio la realizzazione del film. Irene sembra essere sempre più infastidita per la complicità che si è venuta a creare tra Barbara e Johnny: quest'ultimo rivela a Irene che il bacio con Barbara era solamente una messa in scena. Per quanto riguarda Marcello, anche lui riceve un'importante proposta di lavoro che lo metterà in difficoltà. Grazie alla presenza di Marina al Paradiso, Marcello decide di promuovere alcuni prodotti per l'azienda in cui lavora.

Mimmo finisce su tutti i giornali per il soufflé preparato ai clienti della Caffetteria.

Per un momento Il Paradiso delle Signore si è trasformato in un grande set per girare il film. Nel frattempo Enrico riceve una proposta dal Rettore dell'Università, ma prima di lasciare il suo vecchio lavoro vuole capire se sarà o meno la giusta scelta. I fratelli Marchesi architettano un piano contro Odile, ma la ragazza è del tutto ignara. Infine Marcello dopo averci pensato su torna a far parte dello staff del grande magazzino.

Il parere dei telespettatori

Le nuove trame della Tv Soap più amata di Rai 1 sembrano appassionare i tanti telespettatori, tanto che alcuni hanno espresso un commento su X.

Un fan ha detto: "Johnny e Barbara hanno ballato tutta la notte e sono tornati ubriachi: siamo sicuri che fosse un battesimo?".

Un altro ha commentato le anticipazioni riguardanti il personaggio interpretato da Simone Montedoro: "Fulvio sta male e Caterina rinuncia all’amore". Tra gli utenti c'è chi ha criticato i fratelli Marchesi: "Assurdo quello che stanno architettando alle spalle di Odile".