Le puntate della prossima settimana della nota soap "Il Segreto" [VIDEO], in onda su canale 5, saranno piene di avvenimenti importanti ed emozionanti.

Isaac cerca di evitare le pallottole del fronte

Isaac è contrario all'idea di dover partire per il fronte e per questo contatta Carmelo , con la speranza che possa aiutarlo a restare a casa. Elsa intanto cerca di scoprire da Antolina [VIDEO] cosa sia accaduto tra lei e Jesus, visto che è convinta che avesse una relazione con lui.

Nella seconda puntata della settimana invece, quella che andrà in onda Martedì 22, Irene sospetta che le lettere anonime provengano da Francisca e decide di condivide la sua ipotesi con Adela, che la ritiene fin da subito assolutamente plausibile.

Isaac non ha messo da parte il suo proposito di evitare di partire e continua così impegnarsi per poterlo evitare: si reca in municipio con Matias per ricevere la risposta sulla sua domanda di esonero.

Nel frattempo però Carmelo suggerisce ai due che l'unica strada rimasta per evitare le pallottole è corrompere un funzionario dell'ufficio reclute.

Ma è nella puntata che vedremo in onda Mercoledì che Isaac finalmente vede esaudirsi il suo desiderio e riceve la risposta della sua richiesta di esonero: non deve partire per il fronte.

Il povero Raimundo, intanto, cerca di individuare nella lettera ricevuta una richiesta di aiuto di sua moglie.

L'incidente dell'amica di Adela e la gravidanza di Antolina

Una grande amica di Adela, Leticia, è attesa in paese, ma non riesce a raggiungerlo a causa di un brutto incidente, viene invece ricoverata in ospedale.

Immediatamente Carmelo trova l'evento molto singolare e inizia a temere che non si sia trattato di un vero incidente ma piuttosto di un attentato intenzionale, per questo vorrebbe assegnare una scorta di protezione ad Adela, che però non sarebbe d'accordo. Nel frattempo Julieta cova dei sospetti su Prudencio.

Questa settimana la soap [VIDEO] affronta anche il tema della gravidanza di Antolina: la donna si confida con Elsa, rivelandole inoltre il suo timore che ora, da "disonorata", nessun uomo possa volere più avvicinarsi a lei.

Elsa però tradisce Il Segreto e rivela ad Isaac della gravidanza. Questo fa infuriare Antolina, mentre Isaac capisce di essere il padre del piccolo, ma si trova interdetto e non capisce come deve affrontare la situazione.

I sospetti di Julieta nei confronti di Prudencio, invece, sono cresciuti, in quanto la donna trova i racconti dell'uomo incongruenti. Julieta si ripromette quindi di andare a fondo della vicenda per scoprire tutta la verità, per quanto dolorosa essa possa essere.