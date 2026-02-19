Il 19 febbraio andrà in onda su Rai 1 la settima puntata della serie tv italiana Don Matteo 15.

Le anticipazioni del settimo episodio ci rivelano che, Don Massimo sarà coinvolto in una sparatoria ed il capitano spingerà affinché gli venga assegnata una scorta. Inoltre Nino iscriverà Diego e Giulia al contest di cucina di Alessandro Borghese per farli riavvicinare, ma la presenza di Mathias farà aumentare le insicurezze in Martini.

Il capitano Martini vuole assegnare una scorta a Don Massimo

Giovedì 19 febbraio sarà trasmessa sulla prima rete nazionale la settima delle dieci puntati previste di Don Matteo 15.

Anche la scorsa settimana è risultato il programma più visto della serata, con quasi 4 milioni di spettatori ed uno share del 23%.

In base alle trame della settima puntata dal titolo La Squadra, il capitano Martini farà presente a Don Massimo che è diventata necessaria l'assegnazione di una scorta per lui. Il prete però risponderà di non averne bisogno, in quanto c'è già qualcuno che lo protegge. Gli spoiler ci evidenziano come il fratello di Giulia sarà coinvolto in una sparatoria, anche se bisognerà aspettare giovedì sera per sapere le conseguenze che ne sono scaturite.

Alessandro Borghese arriva a Spoleto

Secondo le anticipazioni televisive del settimo episodio, a Spoleto giungerà lo chef pluristellato Alessandro Borghese.

Il maresciallo Cecchini e Natalina pur di prendere parte al suo programma Cucinare per amore, diranno qualche bugia. Inoltre Nino pur di salvare il rapporto tra Giulia e Diego iscriverà anche loro al contest e dirà alla ragazza che il suo fidanzato voleva chiederle scusa per il comportamento avuto.

La competizione farà riavvicinare sia Diego che Giulia, ma Mathias interverrà e spronerà la sua ex moglie a cercare di diventare famosa nel mondo della moda andando a Milano. Il capitano Martini vedrà aumentare le proprie insicurezze.

Riepilogo della puntata precedente

Nella puntata andata in onda nella scorsa settimana, Don Massimo si è impegnato per trovare Maria ma le sue ricerche non hanno dato alcun esito.

Inoltre Elisa ha manifestato più di qualche malessere per l'atteggiamento distaccato del maresciallo Cecchini e si è rivolta ad un mago per risolvere i suoi problemi. Nino ha ingannato la moglie, la quale si è vendicata fingendo di essere innamorata del capitano.

Diego, invece, ha fatto di tutto per fare ingelosire Giulia ed il loro rapporto si è parecchio raffreddato.