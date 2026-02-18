Martedì 17 su Rai 1 si è conclusa la fiction con protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari nei panni di Delia Brunello e Matteo Ferraris. Sul web i fan stanno invocando a gran voce la possibile trama di Cuori 4: "Concentriamoci su Virginia che difficilmente si libererà di Helmut".

Nel frattempo a dare un briciolo di speranza agli spettatori ci ha pensato la sceneggiatrice Simona Coppini che nel corso di una recente intervista ha detto: "Per Delia e Matteo si trova sempre una storia".

Le ipotesi dei fan sulla nuova possibile trama

Su X, diversi utenti hanno formulato delle ipotesi sulle trame di una nuova stagione di Cuori: "Se ci sarà una quarta stagione (spero tanto di sì) credo che sarà su Virginia.

Credo che difficilmente si libererà di quella zavorra di Helmut". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Necessito assolutamente di una quarta stagione e anche al più presto. Grazie". Uno spettatore ha commentato: "Il finale è rimasto aperto su tante cose. Quindi mi auguro che possa esserci una nuova stagione". Un ulteriore utente ha detto: "È vero che Cuori 3 è stato pensato per chiudere un capitolo, ma abbiamo lasciato troppe cose irrisolte". Un utente ha scritto: "Dobbiamo capire se Alberto sogna di avere una famiglia con Delia oppure se si è risvegliata. Dunque mettetevi al lavoro per Cuori 4, grazie". "Elena e Bruno, il quadrilatero tra Virginia, Helmut, Roberta e Fausto, Delia e Alberto, Riccardo con la moglie che non vuole divorziare, Macis e Barbero...tutto questo potrebbe essere trattato nella nuova stagione.

Anche perché è una fiction che parla del progresso della medicina in ambito cardiologico. quindi c'è ancora molto da dire sulle nuove scoperte", ha invece concluso un utente.

Cuori: riassunto puntata finale

Nella puntata finale di Cuori 3, su Alberto e Delia si è abbattuta una vera e propria tempesta che era stata ampiamente prevista dal sensitivo Gregorio Fois.

Luisa Ferraris è morta a causa del rigetto al trapianto di cuore. Virginia ha subito violenza da parte di Helmut e nonostante abbia trovato il coraggio di denunciare il marito, alla caserma dei Carabinieri la vicenda è stata minimizzata. Dopo essere tornata a casa Virginia ha trovato Helmut ad aspettarla con l'intento di fare pace, ma stavolta la figlia di Corvara ha cacciato di casa il marito violento.

Irma disperata per la morte di Filippo è arrivata alle Molinette con l'intenzione di sparare a Delia, ma Alberto le ha fatto da scudo ed è stato ferito di striscio ad una spalla. Nella caduta Delia ha battuto la testa alla scrivania e si è formato un riversamento, tanto che è stata operata d'urgenza da La Rosa. Bruno dopo aver saputo che suo padre Luciano non gli ha fatto il vaccino contro la polio, ha deciso di lasciare l'ospedale con sua madre. Infine Serenella e Ferruccio si sono promessi di organizzarsi meglio con il lavoro e la vita coniugale.

Ascolti tv 17 febbraio

Nel prime time la sfida degli ascolti tv ha visto una grande affluenza di programmi, ma ha trionfato la Rai con la serie tv Cuori 3: la fiction ha infatti incollato al piccolo schermo 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share.

Su Rai 2 il Pattinaggio Artistico ha ottenuto l'11,6% di share con 2.160.000 spettatori. Su Canale 5 il gran finale di Colpa dei sensi ha chiuso in calo rispetto alle precedenti puntate con 2.078.000 spettatori e uno share del 13.8%. Le Iene su Italia 1 ha avuto uno share del 9,4%. Su Rete 4 il talk È sempre Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer ha incollato davanti alla tv a 531.000 spettatori. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.360.000 spettatori e l’8.3% e 511.000 spettatori e il 9.2% nella parte finale chiamata DiMartedì Più.