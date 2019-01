Annuncio

All'Isola dei Famosi le cose iniziano a mettersi male: oltre alle prime difficoltà per il poco cibo a disposizione, i naufraghi [VIDEO] ora si trovano a dover fare i conti con il maltempo. Il clima dell'Honduras, infatti, ha riservato loro una brutta sorpresa: nella notte si è scatenata sull'isola una terribile tempesta [VIDEO]. I concorrenti del Reality Show, condotto da Alessia Marcuzzi non sono riusciti a prendere sonno sia a causa del forte vento, sia perché preoccupati di perdere il fuoco, elemento per loro essenziale.

Nonostante i sacrifici dei concorrenti, la pioggia ha provocato diversi danni, al momento i naufraghi si trovano infatti senza il fuoco e, cosa ancor più grave, il clima avverso ha distrutto anche il loro rifugio, ovvero la capanna che i famosi avevano costruito con le proprie mani.

Marina La Rosa, leader della settimana, che si trova sull'Isola dei Pirati insieme ad altri suoi tre colleghi, ha deciso a causa di questo brutto temporale di trasgredire le regole che gli erano state imposte. La ragazza infatti doveva dare degli ordini ai quattro galeotti in gioco, impedendo loro di uscire dal recinto in cui si trovano rinchiusi. La leader ha però deciso di non rispettare le tre ore stabilite, e di far passare l'intera notte ai galeotti fuori dal recinto in maniera tale che questi potessero ripararsi nella capanna dei pirati.

Il giorno dopo la tempesta

Al mattino la situazione in Honduras è nettamente migliorata e subito i naufraghi delle due isole hanno cercato di rimediare ai danni che la tempesta ha inevitabilmente prodotto. Dopo aver sistemato le loro capanne, i concorrenti hanno cercato di riaccendere il fuoco.

I pirati, agevolati dal fatto di avere i fiammiferi, hanno facilmente riacceso la fiamma. Lo stesso non è avvenuto però per la Ciurma, che nonostante gli sforzi si trova ancora senza fuoco e quindi impossibilitati a cucinare la razione di riso che giornalmente gli viene consegnata. Quest'ultimi concorrenti si sono trovati quindi a dover pranzare con una sola scatoletta di verdure, nella speranza di riuscire ad accendere il fuoco nelle prosime ore e poter mangiare qualcosa di meglio. La fame sull'isola è una delle peggior nemiche, in quanto va ad intaccare lo stato di salute sia fisico che mentale. La situazione è sicuramente migliore sull'isola dei Pirati ma la decisione di Marina di far uscire più del dovuto i galeotti dal recinto potrebbe portare conseguenze negative ai famosi in gioco.