Nadia Toffa torna al timone de Le Iene, dopo un periodo di pausa dovuto alle vacanze natalizie. L'amatissima giornalista è molto attesa degli estimatori, specie per le problematiche di salute dovute ad un tumore. Proprio la Iena più amata della televisione, ormai da più di un anno sta combattendo la sua lotta contro il cancro [VIDEO]. Nadia condurrà nuovamente l'irriverente trasmissione di Italia 1, al fianco degli amici e colleghi Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

A distanza di pochissime ore dal suo rientro in televisione, Nadia Toffa ha voluto comunicare ai fan una piacevolissima novità: tornerà in diretta con Le Iene con i suoi capelli.

Questo per lei, rappresenta un grandissimo traguardo. 'Io non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita', ha scritto la giornalista sul suo account ufficiale di Instagram. Proprio tramite social, la Toffa aggiorna gli estimatori sulle sue condizioni di salute, mantenendo sempre al massimo l'energia positiva e il buonumore, in attesa della sua guarigione.

Nadia Toffa torna a Le Iene con i suoi capelli: la conquista

Nadia Toffa sta per vivere una doppia gioia: tornerà domenica con Le Iene e condurrà con i suoi capelli. In questi mesi la Iena della TV infatti, aveva sempre condotto con una parrucca indosso. Durante le varie puntate del programma di Davide Parenti, la conduttrice aveva anche deciso di sdrammatizzare in diretta, sfoggiando una parrucca diversa puntata dopo puntata.

Dopo avere annunciato la lieta novella, il pubblico della Toffa ha commentato la sua fotografia con enorme affetto: ‘Forza Nadia, siamo tutti con te!’, le scrive un utente. ‘Era ora ‘leonessa’! Buona giornata e un bacione!”, commenta un nuovo amico della rete. La conduttrice non ha mai celato le problematicità avute dopo aver perduto i capelli a causa della chemioterapia. Proprio per superare questo trauma, aveva deciso di esorcizzarlo con una specie di diario per immagini delle sue parrucche che ha sempre voluto condividere online.

Nadia Toffa, il regalo di Taranto

Nadia Toffa, la scorsa settimana, ha ricevuto un bel regalo dalla città di Taranto ottenendo la cittadinanza onoraria [VIDEO]. In diretta a Mattino Cinque con Federica Panicucci, la conduttrice de Le Iene ha mostrato commozione ed immensa gratitudine. La bionda giornalista tutto pepe, ha ricevuto questo riconoscimento per il suo enorme impegno nei confronti del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata.