Grandi novità attendono i telespettatori della soap Il Segreto anche negli episodi che andranno in onda la settimana che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio 2019 ed in cui assisteremo a veri e propri colpi di scena riguardanti gli abitanti di Puente Viejo. Stando alle anticipazioni, scopriremo che Antolina è incinta e sarà proprio Elsa ad informare Isaac della gravidanza della giovane 'ancella', ignara che il padre del bambino sia proprio il suo amato. Raimundo nel frattempo continuerà a rileggere la lettera di donna Francisca e sembrerà trovare un indizio per riuscire a trovarla.

Grande ansia invece per Carmelo, sempre più preoccupato per le minacce ricevute da Adela [VIDEO].

Trame Il Segreto al 25 gennaio: Antolina è incinta, Elsa ignara che il padre sia Isaac

Dopo aver scampato la chiamata alle armi, Isaac si troverà ad affrontare un problema ancor più serio.

Secondo le anticipazioni sui prossimi episodi della soap opera iberica, il giovane carpentiere infatti verrà a sapere proprio da Elsa che Antolina è incinta. La Laguna, ignara che il padre del bambino sia proprio Isaac, tradisce la confidenza fatta dall'ancella e comunicherà quella che secondo lei è una bella notizia, proprio al suo amato. Elsa infatti crede che, durante la sua assenza, non sia accaduto niente tra il bel carpentiere e la giovane biondina, la quale però fatica a nascondere le sue pene d'amore. Elsa non sa invece, che i due hanno trascorso una notte di passione insieme, proprio dopo l'omicidio di Jesus. Ma la verità come sempre verrà presto a galla, anche se per il momento Isaac non se la sentirà di confessare ad Elsa quanto accaduto realmente [VIDEO] e di essere il padre del figlio che Antolina porta in grembo.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo sulle tracce di Francisca, Adela sotto scorta

Altra vicenda sempre più intricata, riguarda la scomparsa di donna Francisca che Raimundo non riesce proprio ad accettare. Stando alle anticipazioni sulle puntate in onda dal 20 al 25 gennaio prossimi, veniamo a sapere che l'Ulloa continuerà a rileggere la lettera della Montenegro, arrivando finalmente ad intuire che tramite un 'codice' la donna sembra chiedere aiuto. Il padre di Emilia infatti, noterà che le iniziali di ciascuna frase compongono il nome di Maria, segno che donna Francisca è in pericolo [VIDEO]. Deciderà quindi con Mauricio di rintracciare la casa dove ha visto la moglie per l'ultima volta.

Gli spoiler sulle prossime puntate de Il Segreto ci svelano ancora una volta la grande preoccupazione di Carmelo che alla fine deciderà di mettere sotto scorta la moglie, nonostante il parere contrario della donna. Irene nel frattempo sta indagando per cercare di scoprire il mittente delle lettere minatorie, e scoprirà che anche un'amica della maestra ha ricevuto le stesse missive.

Peccato che la donna non giungerà a Puente Viejo dove era attesa, in quanto verrà aggredita prima di salire sul treno.

Un grave pericolo pare incombere a Puente Viejo, ma per scoprire come si evolverà la vicenda non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Segreto.