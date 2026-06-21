Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 22 al 26 giugno Angelo e suo zio metteranno a segno il colpo in casa Ferri. Manuela verrà a conoscenza di una scomoda verità su suo padre mentre Grillo cercherà di incastrare Eduardo.

La verità su Maurizio

Serena messa alle strette racconterà a Manuela dei suoi ricordi di infanzia su Maurizio e di come secondo lei sia avvenuto il concepimento delle gemelle. Manuela incredula e sconvolta cercherà sua madre per avere delle conferme. Sarà proprio Monica a rivelare a sua figlia tutta la verità su Maurizio e a metterla al corrente su quanto realmente accaduto molti anni addietro tra lei e il padre delle sue gemelle.

Manuela sconvolta farà fatica a credere alle parole di sua madre ma allo stesso tempo mediterà se dire o meno a Micaela tutta la verità. Micaela intanto si accorgerà subito che le stanno nascondendo qualcosa. Michele invece stanco di vedere Rossella sopraffatta dal lavoro cercherà di farle capire che secondo lui è giusto mollare un po' la presa. Silvia però gli farà subito notare che Rossella sa bene cosa vuole e che non ha bisogno di consigli per gestire la sua vita professionale. Raffaele invece proporrà a Diego di trascorrere una giornata a Palazzo con Ida e il loro bambino ma suo figlio continuerà ad essere distratto dal pensiero costante di Lorenza. Nonostante gli sforzi di Raffaele tra Diego e Ida ci sarà l'ennesimo momento di tensione.

Il colpo in casa Ferri

Dopo la partenza di Marina e Roberto per le vacanze, Angelo e suo zio saranno pronti ad entrare in azione. I due infatti faranno il colpo in casa Ferri proprio come avevano progettato anche se qualcuno potrebbe essere in pericolo. Grillo arriverà subito ad indagare sulla faccenda e con la complicità di Angelo inizierà a tessere la sua tela per incastrare il povero Eduardo. Angelo infatti pressato dal commissario sarà costretto a coinvolgere Sabbiese in quanto accaduto a Palazzo Palladini. Raffaele intanto non si darà pace per quanto accaduto e si sentirà terribilmente in colpa per non essere riuscito a vigilare sulla sicurezza dei condomini. Per Sergio invece arriverà il momento di trascorrere una piacevole serata con la sua Bice, ma l'uomo insicuro e fragile sarà colpito da una sorta di ansia da prestazione che lo bloccherà nuovamente.