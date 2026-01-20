Continua a far discutere l'insistenza di Gemma Galgani nei confronti di Mario Lenti: un'ampia fetta di pubblico, infatti, pensa che la dama di Uomini e donne starebbe esagerando nel provare a conquistare un signore che l'ha già rifiutata tantissime volte in pochi mesi. Tra questi c'è anche Renata, che in una recente intervista sui social ha definito la "collega" una persona scollegata dalla realtà e incapace di comprendere i discorsi che le vengono fatti dagli altri.

Le frecciatine alla protagonista di Uomini e donne

Da mesi negli studi di Uomini e donne si parla del sentimento che Gemma ha per Mario, un amore che lui non corrisponde.

L'insistenza di Galgani sta cominciando a far storcere il naso a molti telespettatori, soprattutto perché il cavaliere non sa più come dirglielo che la considera solo un'amica.

Renata, che ha partecipato al dating-show e per un periodo ha frequentato Lenti, non è stata tenera quando le è stato chiesto di commentare il comportamento della 76enne.

"Lei è evidentemente scollegata dalla realtà, non ascolta le parole degli altri. Mario sta cercando una via d'uscita, e lei ha già scelto il gusto della torta nuziale. Non può costruire un altare su un terreno di sola amicizia, dovrebbe mettere il suo entusiasmo in altro", ha dichiarato l'ex protagonista del trono Over.

Le critiche a Mario Lenti

Renata ha avuto da ridire anche sul comportamento di Mario, in particolare sul rapporto che starebbe portando avanti con Gemma dall'inizio della stagione.

"Lui è un inconcludente. Non vuole costruire niente, è lì solo per compiacersi e per stare al centro dello studio", ha affermato l'ex dama di Uomini e donne sul protagonista del trono Over.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Il 19 gennaio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, e le anticipazioni del web svelano che si è parlato ancora una volta di Gemma e Mario.

La dama ha accusato Gianni e Tina di influenzare in negativo il cavaliere, come se lui fosse frenato nei suoi confronti a causa delle critiche che gli farebbero gli opinionisti tutte le settimane.

L'imprenditore, però, ha smentito questa teoria e ha detto di nuovo "no" ad un riavvicinamento con la protagonista del trono Over.