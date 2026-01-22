La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 22 gennaio è cominciata con l'aggiornamento sulle conoscenze di Mario Lenti. Dopo aver baciato Isabella e Magda, il cavaliere ha minimizzato entrambe le frequentazioni definendole piacevoli amicizia, ma Maria De Filippi è intervenuta per ricordargli che chi partecipa al suo programma dovrebbe cercare la fidanzata e non delle amiche.

La frecciatina della presentatrice di Uomini e donne

Mario è stato il protagonista assoluto della puntata di Uomini e donne del 22 gennaio: con confronti e chiarimenti, il cavaliere ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione.

Accantonata la frequentazione con Gemma, Lenti si è avvicinato a Isabella e l'ha baciata e lo stesso ha fatto con la sua "ex" Magda.

Quando è stato interpellato sulla dama che gli piace di più in questo periodo, però, l'imprenditore ha risposto che per ora sono solo amiche con le quali passare del tempo lontano dalle telecamere: "Ci vuole altro per arrivare all'amore, è troppo presto".

"Con tutto il rispetto, ma il programma non si chiama amiche di Mario", ha commentato una perplessa Maria De Filippi.

“Mario con tutto il rispetto NON SI CHIAMA AMICHE DI MARIO QUESTO PROGRAMMA” GET HIM MARIA DAI #uominiedonne pic.twitter.com/EqBRqyNqCo — Anito Oliviero🍟 (@sensodelpudore) January 22, 2026

In studio e sui social hanno applaudito alla frecciatina della conduttrice, ma il protagonista del trono Over non si è scomposto e ha continuato a portare avanti il proprio pensiero.

Il pubblico è diviso su Mario

Non è la prima volta che Maria De Filippi contesta Mario e l'atteggiamento che ha con la maggior parte delle dame, ma sul web c'è chi pensa che dovrebbe fare lo stesso con un altro cavaliere del parterre.

"Il programma non è amiche di Mario, ma amiche di Federico sì? Che cosa ridicola", "Lungi da me difendere Mario, ma nella puntata di ieri Federico ha detto che quelle del parterre sono sue amiche e tutti hanno riso", "Qui si sta toccando il fondo"; "Quindi solo Federico può fare queste cose?", si legge su X il 22 gennaio.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Lunedì e martedì scorso si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni svelano che Mario è stato protagonista con discussioni e chiarimenti.

Nel giorno del suo compleanno, ad esempio, Gemma si è riproposta al cavaliere dicendo che secondo lei la rifiuterebbe solo per paura delle critiche, ma lui l'ha smentita: nonostante le ripetute dichiarazioni d'amore da parte di Galgani, Lenti continua a dire "no" ad un riavvicinamento.