Selvaggia Roma è tornata a parlare del suo ex, Francesco Chiofalo, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Spy. La ragazza ha dichiarato che il personal trainer romano la maltrattava. In particolare la Roma ha detto di aver sopportato ''bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà'' che l'avrebbero spinta a prendere le distanze dal giovane. Quest'ultimo di recente ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento [VIDEO] al cervello, della durata di 18 ore, per l'asportazione di un tumore.

Selvaggia, in tale circostanza, è stata accusata da alcuni utenti del web di non essere stata molto partecipe del periodo doloroso vissuto da Francesco con il quale ha pur sempre vissuto una storia d'amore.

Di fronte a tali nuove accuse da parte della ragazza, Chiofalo non è rimasto impassibile ma ha deciso di rispondere sottolineando di provare indifferenza verso ''chi gode delle disgrazie altrui''. Secondo la donna, Francesco avrebbe voluto ''passare da vittima'' informando i fan della sua malattia solo a dicembre, a ridosso dell'intervento. A detta di Selvaggia, Francesco sarebbe stato a conoscenza della diagnosi già da un anno.

Selvaggia ha dichiarato di non aver avuto il coraggio di denunciare Francesco

Selvaggia Roma ha affermato di non aver mai denunciato il suo ex fidanzato per mancanza di coraggio. Che il rapporto tra i due non fosse idilliaco, è apparso chiaramente anche in occasione della loro partecipazione a Temptation Island, reality che li ha aiutati a far luce sulla relazione fino al punto da lasciarsi dopo poco.

Francesco ha provato a riappacificarsi con Selvaggia [VIDEO], chiedendo anche l'aiuto della redazione di Uomini e Donne. Tuttavia, la ragazza non ha voluto riallacciare i rapporti con lui, fidanzandosi poi con un suo ex, Luca. I due sono stati presi di mira, probabilmente a causa della scarsa partecipazione della Roma al problema di salute che ha colpito Chiofalo. La ragazza ha ammesso che comunque l'intervento subito dal personal trainer è stato delicato e necessitava di essere affrontato. Attualmente Francesco è in una clinica per la riabilitazione, in quanto, dopo l'intervento, ha avuto dei problemi di deambulazione. Il ragazzo ha affermato di volersi riprendere la sua vita e di non voler permettere alla malattia di rubargli il sorriso e la spensieratezza che lo hanno caratterizzato da sempre. Ora che il peggio è passato, il ventinovenne ha manifestato anche un profondo desiderio di paternità.