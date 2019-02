Annuncio

Il mese di marzo mette il pubblico alle prese con molte sorprese sebbene si avverta la preoccupazione per il destino di un personaggio la cui vita non sembra trovare pace. Le trame pongono l'attenzione alla figura di Franco che ha da poco tempo riaperto la palestra, sicuro di voler riprendere il suo sogno dopo aver ricevuto la proposta da parte di Ciro. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Boschi viene portato in ospedale in gravi condizioni di salute, provocando l'ansia dei familiari dell'uomo. Prisco può dirsi contento della sua vendetta nei confronti del marito di Angela, mentre Elena continua ad avere degli alti e bassi nella relazione con Valerio.

Quest'ultimo è stato sconvolto da una verità legata al passato dell'ex moglie che ha avuto una storia con Alberto e cambia il proprio umore creando delle influenze negative sull'attuale compagna. Marina, dal canto suo vuole trovare un modo per mettere delle distanze tra la figlia e il Viscardi dopo aver capito quanto la donna soffra nel rapporto complesso.

Franco teme che la vendetta di Prisco possa nuocere a Bianca e Angela

Nel frattempo tutti i familiari di Franco si riuniscono in ospedale in ansia per le condizioni dell'uomo mentre Guido e Mariella si rincontrano provocando la gelosia di Salvatore (Cosimo Alberti). Elena, dal canto suo non si riprende dopo la notizia del tradimento ma Marina fa sentire la propria vicinanza alla figlia: l'imprenditrice è intenzionata a tenere Valerio distante.

Il Boschi (Peppe Zarbo) ha paura che la vendetta di Prisco possa avere delle conseguenze anche nei confronti di Angela e Bianca; Otello torna a Palazzo Palladini. La madre di Alice sembra aver preso la decisione di chiudere i rapporti con il compagno mentre Simona fa una scelta inaspettata.

Serena teme di non essere la figlia di Gigi Del Colle

Adele, invece, deve affrontare le difficoltà conseguenti alla decisione di tenersi lontana dal marito e vuole trovare una casa in affitto; Giulia (Marina Tagliaferri) spinge la donna a far valere i suoi diritti. Renato, dal canto suo fa il babysitter al nipote Jimmy mentre Mariella (Antonella Prisco) torna a lavorare al Comando dei vigili mentre Valerio viene informato della partenza di Elena accorrendo a casa della donna.

Cerruti, invece, invita l'Altieri a non farsi strane illusioni su Guido che le ha fatto una dichiarazione d'amore; infine Serena ha paura che Gigi Del Colle possa non essere suo padre.