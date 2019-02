Annuncio

Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 12 febbraio su Canale 5 per una nuova puntata dedicata a dame e cavalieri. Dopo avere ascoltato i nuovi litigi che hanno coinvolto ancora Roberta, Ida e Riccardo (con l'intervento di Stefano), questo pomeriggio sarà la volta di un'altra dama che sta facendo discutere per le sue esplicite dichiarazioni riguardanti il suo uomo ideale. Stiamo parlando di Angela Di Iorio, che non ha mai negato di essere alla ricerca di una persona benestante in grado di soddisfare i suoi capricci, portandola ad esempio a cena fuori o in crociera. Nelle ultime settimane, Angela ha conosciuto e cominciato a frequentare Beniamino, il quale ha dichiarato di essere un imprenditore in pensione e di voler accontentare la dama nelle sue costose richieste. Da allora, la coppia ha cominciato a sentirsi spesso e oggi Angela aggiornerà pubblico e opinionisti in merito agli sviluppi di questa relazione.

Uomini e donne spoiler: tutto a gonfie vele con Benny

Nella puntata del Trono Over di Uomini e donne che verrà trasmessa oggi a partire dalle ore 14:45, Angela Di Iorio tornerà in studio per parlare del suo rapporto con Beniamino o Benny, come lei stessa preferisce chiamarlo. Ammetterà di averlo visto in settimana e di avere trovato con lui diversi punti in comune, dicendosi soddisfatta degli sviluppi di questa relazione. Preciserà tuttavia di considerare questo rapporto soltanto nella fase iniziale e come tale di non avere mai preso in considerazione l'idea del matrimonio. Le sue parole, che sembreranno dimostrare come la Di Iorio non pensi ad una relazione duratura, scateneranno il dibattito in studio.

Ad esprimere pesanti critiche nei suoi confronti sarà come sempre Gianni Sperti, il quale vorrà sottolineare come la dama non sia alla ricerca del vero amore ma soltanto di un uomo che sappia soddisfare i suoi capricci. Le anticipazioni di Uomini e donne precisano che Angela, sentendosi nuovamente attaccata, chiederà l'intervento di Maria De Filippi, nella speranza che la padrona di casa possa correre in sua difesa.

Le frecciatine di Angela Di Iorio sul web

In attesa di scoprire se Maria De Filippi deciderà di intervenire a favore di Angela Di Iorio, le anticipazioni di Uomini e donne di oggi segnalano che la dama sarà comunque soddisfatta della frequentazione con Benny. Tale amicizia, dunque, proseguirà in attesa di scoprire se essa potrà riservare delle piacevoli sorprese, magari in occasione dei festeggiamenti per San Valentino.

Nel frattempo, la Di Iorio non rinuncia ad inviare qualche frecciatina nei social network attraverso dei post che sembrano dedicati a Gianni Sperti o, più in generale, a tutti coloro che continuano ad attaccarla per le sue dichiarazioni. Gli ultimi di essi appaiono particolarmente eloquenti e scrivono: "Ho smesso di pormi domande su certa gente, i loro atteggiamenti sono già le risposte", oppure "c'è chi ancora non ha capito che le persone a furia di essere ferite, alla fine, se ne vanno".