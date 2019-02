Annuncio

Le anticipazioni americane di Beautiful continuano ad essere ampiamente caratterizzate dalla storyline relativa alla paternità di Beth/Phoebe con tutte le conseguenze ad essa legata. Tuttavia, va precisato che le novità delle prossime puntate saranno molto numerose e porteranno in scena possibili ritorni di fiamma - come nel caso di Bill Spencer e Katie Logan - o la riapertura della Spectra Fashions su esplicita richiesta di Wyatt.

Inoltre assisteremo al ritorno a Los Angeles di Thomas Forrester che porterà con sé dinamiche sorprendenti, e che soprattutto avrà un nuovo volto: l'attore Pierson Fodé, infatti, ha preferito dedicarsi a nuovi progetti televisivi e cinematografici, e la sua decisione ha reso necessario il recasting del suo personaggio.

Ma quali saranno le novità che Thomas porterà con sé da New York, città nella quale ha vissuto negli ultimi tempi? Come spesso accade in questi casi, anche lui sarà portatore di un grande segreto.

Anticipazioni Beautiful: Thomas ritorna insieme a Douglas

A partire dalle puntate americane di Beautiful di metà marzo, Thomas Forrester sarà interpretato dall'attore Matthew Atkinson. Si tratta di un volto noto al pubblico della CBS, visto che già in passato ha recitato nella soap The Young and the Restless (Febbre d'Amore) nel ruolo di Austin Travers dal 2014 al 2015. In ottimi rapporti con il canale, l'attore statunitense ha accettato volentieri l'offerta e, dunque, molto presto assumerà l'identità di Thomas al suo ritorno a Los Angeles.

Dopo aver trascorso diversi mesi a New York insieme a Caroline nel tentativo di formare una famiglia felice con Douglas, il rampollo Forrester tenterà di riprendere in mano le redini della sua vita nella sua città d'origine. Non sarà da solo in questo viaggio di ritorno: al suo fianco ci sarà il figlio Douglas, che già compare in alcune foto insieme al "padre" (con qualche polemica tra i telespettatori visto che appare un po' troppo grandicello). Le ragioni che lo hanno spinto al trasferimento risultano al momento top-secret, ad eccezione di un'unica precisazione: Thomas porterà dalla "Grande Mela" un importante segreto.

Douglas potrebbe essere il figlio di Ridge

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, il ritorno di Thomas Forrester non resterà privo di conseguenze a causa di un segreto che il giovane porterà con sé.

Considerando che Douglas sarà al suo fianco, è inevitabile pensare che questa notizia abbia in qualche modo a che fare con il bambino. I telespettatori ricorderanno sicuramente che, all'epoca della gravidanza, Caroline aveva appreso che Ridge non poteva essere il padre del piccolo, poiché si era sottoposto ad una vasectomia quando viveva in Francia. La Spencer, quindi, era giunta alla facile conclusione che il tradimento con Thomas aveva dato i suoi frutti e, di conseguenza, a lui era stata inevitabilmente attribuita la paternità. Già allora, però, era rimasto un piccolo dubbio su questo legame, giacché c'era una minima possibilità che la vasectomia non fosse riuscita perfettamente. Douglas, quindi, potrebbe essere il figlio di Ridge.

Il ritorno del giovane stilista potrebbe essere destinato ad avere conseguenze anche nelle coppie attualmente esistenti, a partire da Wyatt e Sally, che di recente si stanno impegnando per riportare la Spectra Fashions agli antichi fasti.