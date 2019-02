Annuncio

Dopo un bel po' di polemiche, Francesco Monte ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di commentare la questione inerente la denuncia contro Eva Henger. Nel corso di precedenti puntate di Domenica Live, infatti, la conduttrice Barbara D'Urso aveva informato i telespettatori dell'esistenza di una denuncia sporta da Francesco Monte ai danni di Eva Henger. L'accusa mossa dall'ex naufrago dell'Isola è per diffamazione. In questi giorni, la signora Henger sta rispondendo a delle domande sul caso fino all'attesa del processo in tribunale dove verrà chiarita ulteriormente la vicenda. Ad ogni modo, dopo la versione dei fatti di Eva, è pervenuta anche quella di Monte. Il ragazzo, ai microfoni di "Chi" ha detto: "Mi ha danneggiato sotto ogni punto di vista".

La versione di Francesco Monte sulla vicenda della denuncia

Francesco Monte ha deciso finalmente di parlare e spiegare la sua versione dei fatti in merito alla denuncia sporta contro Eva Henger. Il ragazzo ha spiegato, innanzitutto, di aver denunciato l'attrice a marzo 2018. Pertanto, non ha colpe in merito ai tempi di notifica. Il fatto che la questione sia emersa in concomitanza con la nuova edizione dell'Isola dei famosi è, dunque, solo una casualità. Francesco, in ogni caso, ha sempre difeso la sua posizione ed ha costantemente smentito le accuse della Henger. A differenza di quest'ultima, però, Monte non ha mai voluto presenziare in trasmissioni televisive per poter parlare della vicenda.

Monte ha preferito agire dietro le quinte e nelle sedi opportune.

Dopo aver chiarito la tempistica della denuncia, Monte ha spiegato anche le conseguenze di tutta la bufera scoppiata un anno fa. Il ragazzo ha detto di essere stato devastato dalla vicenda, sia lui che tutta la sua famiglia. Monte ha ammesso: "Mi ha danneggiato, sotto ogni punto di vista": L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha detto di aver ricevuto pesantissime offese.

Monte smentisce anche la denuncia contro Barbara D'Urso e Domenica Live

Infine, ha voluto fare chiarezza anche in merito alla questione riguardante la querela contro Domenica Live e Barbara D'Urso. In merito a questo argomento, Francesco Monte ha spiegato di non aver sporto alcuna querela contro la conduttrice e la sua trasmissione.

La denuncia per diffamazione è solo ed esclusivamente per la Henger. Per questo motivo non comprende le battutine sarcastiche effettuate dalla D'Urso all'interno delle sue trasmissioni circa l'ipotetica antipatia nutrita da Francesco nei suoi riguardi.