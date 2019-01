Annuncio

La notizia è ufficiale: Emanuele Spedicato parteciperà ai prossimi Tour [VIDEO] che i Negramaro terranno in diversi palazzetti d'Italia. Negli ultimi tempi si era parlato con insistenza di una sostituzione del chitarrista, fino alla smentita arrivata dalla pagine di Instagram da parte del gruppo.

Lele era stato colpito da un grave malore nell'ottobre del 2017

Nell'ottobre del 2017 Lele Spedicato era stato colpito da emorragia celebrale e da quel momento ha dovuto affrontare un percorso difficile, da cui ne è uscito vincitore.

La paura era stata tanta e i suoi colleghi di lavoro erano stati i primi a sostenerlo nella dura battaglia, rinviando le tournèe in programma da lì a poche settimana. I concerti in programma a novembre sono stati rinviati a febbraio ed è stata aggiunta una nuova tappa a Bari, il prossimo 15 marzo.

Emanuele Spedicato è il chitarrista dei Negramaro dal 1999, anno in cui ha fondato la band insieme a Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà. Oltre ai tre fondatori, vi si è aggiunto subito dopo un altro componente: Andrea De Rocco, campionatore che lo stesso chitarrista aveva contattato. Il primo album che Lele ha inciso insieme ai Negramaro è stato "Omonimo", risalente al 2003, mentre l'ultimo è uscito nel 2017 ed è "Amore che Torni", che sarà presentato prossimamente anche in Tour.

Lele è diventato da poco papà

Lele Spedicato è nato il 26 ottobre del 1980 a Veglie, provincia di Lecce, ed è pugliese proprio come il cantautore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. È sposato con Clio Evans ed è diventato padre del piccolo Ianko da poco, una gioia strozzata dai problemi di salute avuti dal chitarrista il 17 ottobre del 2017.

La pausa e le successive sedute riabilitative lo hanno aiutato a uscire dal tunnel definitivamente e ora si può dire che si è pienamente ristabilito ed è pronto per i prossimi impegni lavorativi.

Ci saranno ben venti tappe [VIDEO] che coinvolgeranno diverse parti d'Italia, da Nord a Sud, dove i Negramaro saranno impegnati per ben due volte a Caserta, tre a Bari e una a Reggio Calabria. Giuliano Sangiorgi in prima persona ha dimostrato tutto il suo affetto per il collega e amico in questi duri mesi, rinunciando agli spettacoli già concordati e pensando prima di tutto alla salute di una delle persone che lo hanno aiutato in questo lungo percorso, intrapreso quasi 20 anni fa. Sull'account di Instagram dei Negramaro è apparsa una bella foto che vede rilassati tutti i componenti della band, un momento di pausa durante le prove, in vista dei prossimi impegni ufficiali.