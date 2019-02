Annuncio

Nella serata del 9 febbraio, è andata in onda la finale del Festival di Sanremo, finale che ha decretato la vittoria di Mahmood che ha interpretato il brano 'Soldi'. Il trionfo dell'artista di origini italo-egiziane ha letteralmente diviso il pubblico fedele alla tradizionale kermesse della canzone italiana. Opinioni totalmente divergenti quelle espresse da Matteo Salvini e dalla sua ex compagna Elisa Isoardi. Se da una parte il vicepremier sperava che a vincere il Festival fosse Ultimo, dall'altra parte la conduttrice televisiva ha riportato per iscritto un messaggio a sostegno dell'integrazione culturale.

Sanremo, il vincitore divide il pubblico e non solo

Ultima serata del Festival di Sanremo, quella andata in scena ieri sera, festival giunto alla sua sessantanovesima edizione.

Il Festival, condotto da Claudio Baglioni in collaborazione con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, è stato segnato da molte critiche, giunte soprattutto in rete dai fedeli telespettatori. Al centro della nuova polemica sanremese, è finito il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood. L'artista, nato nel milanese nel 1992, da madre italiana e padre egiziano, è riuscito ad aggiudicarsi l'ambito primo posto del Festival, superando il favorito della vigilia, Ultimo, e il trio Il Volo. Il brano trionfatore del Festival, intitolato 'Soldi', sembra essere piaciuto a diversi personaggi noti al grande pubblico, tra cui Elisa Isoardi. La conduttrice de 'La Prova del cuoco' ha riportato online un messaggio destinato a Mahmood.

“Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”, queste ultime sono le dichiarazioni che la Isoardi ha messo per iscritto, a margine della vittoria del brano 'Soldi'.

In totale disaccordo con quanto riportato dalla Isoardi, è il contenuto del messaggio rilasciato dal vicepremier Matteo Salvini, il quale avrebbe voluto vedere Ultimo aggiudicarsi il primo posto della kermesse musicale made in Italy. ''#Mahmood…mah, la canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi che dite??”, è stato il commento secco riportato dal vicepremier via social-media. Intanto, il popolo della rete sembra essersi diviso: non sono mancate, in queste ultime ore, le critiche giunte da parte di chi sostiene che Sanremo 2019 possa definirsi un Festival politico, e che Mahmood sia stato strumentalizzato come pedina politica e propagandistica in opposizione alla politica contro l'immigrazione irregolare adottata dal Governo Lega-M5S.