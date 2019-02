Annuncio

Reduce dalla quarta edizione di Superbrain, Paola Perego, 52 anni, è stata ospite di TvTalk, il programma di informazione dedicato alla televisione condotto da Massimo Bernardini ed in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio. L'ex presentatrice di Forum e Verissimo ha fatto un resoconto della sua carriera televisiva, iniziata ben 35 anni fa, e piena di tante soddisfazioni. Dopo un'esperienza come modella, Paola Perego ha esordito nel mondo della televisione, negli anni 80', conducendo vari programmi su Antenna 3 come Ric e Gian graffiti ed Il Guazzabuglio.

Successivamente, la Perego è diventata una conduttrice di punta prima in Mediaset e poi in Rai e più volte di è spostata tra le due aziende di punta della tv italiana.

Tra i suoi più grandi successi, possiamo ricordare Mattino in Famiglia, Mezzogiorno in Famiglia, Forum, Buona Domenica, ma soprattutto La Talpa.

La conduttrice, è molto legata a quest'ultima trasmissione che ogni volta che è andata in onda (prima su Rai 2 e poi su Italia 1), ha sempre riscosso grande successo e sono in molti a volerne il ritorno (l'ultima edizione andò in onda nel 2008). Negli ultimi anni, l'ex presentatrice Mediaset è stata impegnata nella conduzione di Superbrain.

Paola Perego vuole ricondurre La Talpa

Paola Perego vuole ritornare a condurre La Talpa. Lo ha affermato nella puntata di TvTalk in onda oggi, 2 febbraio. Il reality game non va in onda dal 2008 ed in molti sul web chiedono a gran voce il ritorno sul piccolo schermo. La Talpa era un reality game, genere che non viene più sperimentato come fatto notare dalla stessa Perego che ha dichiarato "In Italia c'è stato solo quello". Inoltre, rispondendo ad un'analista che ha fatto notare che alla conduzione de La Talpa, che potrebbe tornare in autunno con un nuovo titolo cioè L'Infiltrato, ci sono in lizza altre conduttrici come Amanda Lear, Belen Rodriguez e Bianca Guaccero, lei ha risposto: "Lasciamoli parlare.

La libertà di parola è una cosa meravigliosa".

I rimpianti professionali e l'esperienza come nonna

Paola Perego, rispondendo alle domande degli analisti di TvTalk che le chiedevano se gli mancasse il rapporto quotidiano con i telespettatori, ha detto di non dover dimostrare più nulla ed il fatto di non essere presente con continuità nel piccolo schermo le consente di mettere i suoi affetti al primo posto ricordando il fatto di aver saltato molti impegni, tipo le recite scolastiche e non è più intenzionata a ripetersi. Paola Perego, lo scorso novembre, è diventata nonna di Pietro, figlio della figlia Giulia. L'ultimo impegno pomeridiano della conduttrice originaria di Monza, è stato il programma del sabato pomeriggio di Rai 1, Parliamone Sabato: la trasmissione sali alla ribalta per un discusso servizio riguardante le donne dell'est di cui la Perego ha chiesto più volte scusa affermando che non voleva affatto offendere le donne in generale.