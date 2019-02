Annuncio

Venerdì 15 febbraio è andata in onda la prima delle tre puntate dello 'Speciale Uomini e donne la scelta' in cui la tronista Teresa Langella è stata la protagonista, chiamata a scegliere con chi uscire dal programma tra Antonio e Andrea. La scelta come abbiamo visto è ricaduta sul giovane imprenditore veneto, il quale a sorpresa ha rifiutato non presentandosi alla festa di fidanzamento al castello e lasciando allibiti non solo la Langella ma anche tutti gli invitati.

Al termine della puntata, in molti si sono riversati sul web con commenti non proprio lusinghieri nei confronti del corteggiatore ed anche molti volti di Uomini e donne hanno voluto esprimere il loro pensiero sulla sua decisione, additandolo come una persona falsa e non vera.

Uomini e donne: duri attacchi ad Andrea

La decisione di Andrea Dal Corso di rifiutare la scelta di Teresa nel corso della prima puntata dello Speciale Uomini e donne ha come prevedibile, scosso gli animi non solo dei telespettatori ma anche di volti noti a Uomini e donne che, subito dopo la messa in onda della puntata, hanno voluto dire la loro su quanto accaduto.

Il comportamento del corteggiatore non è proprio piaciuto ed il fatto che Andrea abbia scelto di giustificare la sua decisione solo di fronte al padre della ragazza ha scatenato le reazioni del popolo della rete che non ha risparmiato al ragazzo aspre critiche. In particolare Giulia De Lellis si è scagliata contro il corteggiatore ritenendolo una persona falsa, dichiarando che a Teresa in fondo è andata di lusso, in quanto Andrea sarebbe un finto principe. Mario Serpa invece ha dichiarato che quando una persona non è vera si vede.

Il web scatenato contro Dal Corso dopo il rifiuto a Teresa

La risposta negativa di Andrea Dal Corso non è quindi piaciuta a molti fan del programma di Maria De Filippi, soprattutto a quanti credevano e speravano che fosse proprio lui il prescelto. La maggior parte di loro si è riversata sul suo profilo Instagram e lo hanno attaccato duramente. 'Sei stato bravissimo ad ingannare tutti' uno dei commenti dei sostenitori delusi, che rimproverano soprattutto ad Andrea il fatto di essere andato fino in fondo quando già sapeva di non essere pronto a fidanzarsi.

Una mancanza di rispetto nei confronti di Teresa che in molti non gli perdonano e a nulla sono valse le parole del corteggiatore durante l'incontro con il padre della Langella, in cui ha cercato di giustificare il suo rifiuto.

Solo poche ore fa, Dal Corso ha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune Stories rivolte a Teresa, alla quale chiede un incontro faccia a faccia per spiegare le sue motivazioni dato che, come sostiene, non c'è stata la possibilità di farlo durante lo speciale di Uomini e donne.