Nelle ultime due puntate del trono over di Uomini e donne un nuovo clamoroso colpo di scena ha lasciato a bocca aperta i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Protagonisti dell'ennesimo inganno ordito ai danni della trasmissione sono Gian Battista Ronza e Claire Turotti, i quali nella puntata del 4 febbraio sono stati smascherati dalla stessa conduttrice che ha mostrato al pubblico un filmato in cui i due tramavano alle spalle della redazione fingendo una conoscenza appena iniziata.

Invitati ad abbandonare il programma a seguito della bufera scoppiata in studio, solo poche ore fa Gian Battista ha voluto dire la sua sulla questione e lo ha fatto attraverso il suo profilo social, facendo pesanti insinuazioni sulla redazione del programma di Maria De Filippi.

Scandalo Gian Battista e Claire: il filmato li incastra

Non accenna a placarsi la polemica attorno allo scandalo avvenuto durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Infatti la padrona di casa Maria De Filippi ha smascherato Gian Battista e Claire, rei di aver ingannato la redazione del programma e tutto il pubblico, tenendo nascosto il fatto di essere già a tutti gli effetti una vera coppia. La verità è uscita dopo che un telespettatore rimasto anonimo, ha inviato a Gianni Sperti un filmato, in cui i due sono ripresi in un bar mentre si accordano su ciò che devono dire in puntata e che non lascia adito a dubbi sull'inganno ordito alle spalle della redazione. E' proprio il video che, come vedremo, scatenerà la reazione sui social del cavaliere, il quale ha fatto pesanti insinuazioni su chi lavora dietro le quinte di Uomini e Donne.

Gian Battista contro la redazione di Uomini e Donne, insinua che sia stata una trappola

Motivo della discussione sembra ora diventato il filmato, dopo che i due ''impostori'' hanno tentato d difendersi, senza riuscirci in puntata.

Come abbiamo potuto vedere infatti, sia Gian Battista che Claire, messi di fronte all'evidenza, hanno assunto un atteggiamento di sfida verso chiunque li criticasse. Ben noto è il rapporto di ''odio'' che intercorre già da tempo tra Gianni Sperti e il cavaliere: ed anche nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto l'opinionista apostrofare il cavaliere e la sua dama con parole molto forti. Sta di fatto che, a mente fredda, Gian Battista ha voluto replicare a quanto successo e sul suo profilo Facebook ha lanciato accuse alla redazione di Maria De Filippi, insinuando dubbi circa le modalità e le circostanze del filmato. Stando alle insinuazioni del cavaliere infatti, la redazione avrebbe ordito contro di lui una trappola; un lungo post quello di Gian Battista che termina con un avvertimento: non dare giudizi affrettati, perché quando la verità verrà a galla in molti si dovranno ricredere. Cosa vorrà dire il cavaliere che al momento è al centro della bufera?