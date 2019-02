Annuncio

Annuncio

Ieri, 23 febbraio, è andata in onda la sesta puntata di C'è Posta per te, il people-show di Maria De Filippi che ancora una volta ha sbaragliato la concorrenza delle altre reti, aggiudicandosi il primato degli ascolti del sabato sera con oltre 5 milioni di telespettatori. L'ultima storia raccontata dalla conduttrice ha suscitato molte reazioni sul web a causa dell'esito della vicenda che ha visto Eleonora chiudere la busta in faccia al padre Rosario giunto in trasmissione per riallacciare i rapporti con la figlia. A scatenare il popolo della rete le dichiarazioni della giovane che ha più volte tirato in ballo la questione economica.

C'è posta per te puntata del 23 febbraio, Eleonora non perdona il padre

Nella puntata del 23 febbraio di C'è posta per te l'ultima storia raccontata da Maria De Filippi è stata quella che ha visto protagonista Rosario, di professione militare, padre di Eleonora, con cui non ha rapporti da diverso tempo, anche a causa della separazione turbolenta avvenuta con la madre della ragazza.

Annuncio

La giovane, destinataria della posta, ha fatto il suo ingresso in studio e sin da subito ha fatto riferimento a questioni economiche che l'avrebbero allontanata dal padre. La ragazza, nonostante le suppliche del padre e i tentativi della De Filippi di farla ragionare, non ha voluto sentire ragioni ed ha chiuso la busta non perdonando il padre, il quale si è più volte sentito accusare di non averla aiutata economicamente quando ne aveva bisogno, anche se l'uomo ha sempre assolto ai propri doveri inviando il mantenimento ai figli.

Il web si scaglia contro Eleonora: 'Interessata ai soldi'

L'epilogo negativo della vicenda tra padre e figlia ha scatenato il popolo della rete che, subito dopo la messa in onda della sesta puntata di C'è posta per te, si è riversato sul web accusando la ragazza di essere interessata solo ai soldi e non all'amore del padre.

Annuncio

Accuse pesanti e critiche che arrivano dopo il malumore espresso dal pubblico in studio che ha accompagnato con mormorii eloquenti Eleonora nel momento della chiusura della busta e della sua uscita dallo studio. In molti non sono riusciti a comprendere le ragioni della giovane, di come non riesca a provare affetto per Rosario facendo riferimento al solo aspetto economico, anche se la ragazza ha cercato di spiegare che non fosse così. Evidentemente il pubblico non le ha creduto ed ora sui social i commenti negativi si sprecano per una ragazza che per orgoglio ha preferito rinunciare all'amore di un padre. Dopo il successo della sesta puntata, il programma di Maria De Filippi tornerà con un altro appuntamento ricco di sorprese ed emozioni il prossimo 2 marzo sempre a partire dalle 21,25 su Canale 5.