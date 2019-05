Sabato 25 maggio è la data della finale di Amici 2019. L'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi sarà trasmessa in prima serata tv da Canale 5 e in streaming online da Mediaset Play, a partire dalle ore 21:10. L'artista che succederà ad Irama nell'albo d'oro del programma sarà decretato con il meccanismo del televoto. A contendersi la vittoria nella finalissima dell'ultimo sabato di maggio saranno Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo.

Pubblicità

Pubblicità

La finalissima di Amici 2019 in tv e in streaming online

Salvo clamorosi stravolgimenti del palinsesto, la finalissima di Amici 2019 potrà essere vista nel prime-time di sabato 25 maggio in tv su Canale 5 e in streaming sull'app e sul sito Mediaset Play. Anche per quest'anno la speranza è che la celebre trasmissione di Maria De Filippi possa consegnare al mondo dello spettacolo un giovane di sicuro avvenire, un talento capace di emozionare e di entusiasmare con la sua cifra artistica.

Amici 2019: la puntata finale in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play sabato 25 maggio - ilprofumodelladolcevita.com

A tale proposito, la rosa dei finalisti di questa edizione è composta da una ragazza e da tre ragazzi. Ad esibirsi nella puntata finale del programma, infatti, saranno Giordana Angi, Vincenzo Di Primo, Alberto Urso e Rafael Quenedit Castro. Nel corso delle puntate di quest'anno, i giovani sopra elencati hanno ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere e per puntare alla vittoria.

Albo d'oro di Amici: gli artisti più famosi

In quasi vent'anni il programma televisivo Amici ha fatto emergere molti talenti.

Pubblicità

Sicuramente, i nomi di maggiore spessore che figurano nell'albo d'oro di questo format di Mediaset sono quelli di Marco Carta, vincitore nel 2008, Alessandra Amoroso, trionfatrice nel 2009, Emma Marrone, prima classificata nel 2010, The Kolors, primi nel 2015 e Irama, vincitore della scorsa edizione.

A riprova di quanto appena detto, Marco Carta ed Emma Marrone sono anche riusciti anche ad aggiudicarsi le edizioni 2009 e 2012 del Festival di Sanremo; tra i primi classificati della rassegna canora sanremese, inoltre, va anche ricordato Valerio Scanu, secondo classificato ad Amici 2008 e vincitore di Sanremo nel 2010.

Altri nomi di richiamo che figurano nell'albo d'oro della trasmissione sono poi quelli di Federico Angelucci, primo nel 2007, Moreno Donadoni e Deborah Iurato, vincitori rispettivamente nel 2013 e nel 2014, e quello di Sergio Sylvestre, affermatosi nel 2016.

Il vincitore della prima edizione del talent show, andata in onda nella stagione televisiva 2001/2002 con il nome di "Saranno Famosi", fu Dennis Fantina. Tutti gli altri vincitori hanno avuto e stanno avendo alterne fortune in teatro, in tv e nel mondo della musica.