Ieri nel corso del programma Che Tempo che fa, tra gli ospiti in studio c'erano Marina La Rosa e Paolo Brosio, due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Il conduttore Fabio Fazio ha stuzzicato i diretti interessati, riguardo alcune piccati rivelazioni su Brosio che fece Marina durante il reality. Da questa provocazione è uscita una simpaticissima e piacevole chiacchierata che ha svelato qualche particolare in più sulle abitudini degli ex concorrenti sbarcati in Honduras.

Marina La Rosa, durante la trasmissione tv Che tempo che fa, ha rivelato particolari 'piccanti' su Paolo Brosio.

Marina su Brosio: 'Non temeva di stare come madre natura lo ha fatto'

Durante un momento di leggerezza, Fabio Fazio ha provocato Marina La Rosa dicendo: "Hai detto che Paolo Brosio è ben messo e che tu sei una testimone oculare". La risposta dell'ex naufraga è stata piuttosto ironica: "Paolo è un uomo di fede. A volte non temeva di stare come madre natura lo ha fatto, ecco perché l'ho visto". Fazio incuriosito ha chiesto il motivo per quale il giornalista cattolico avesse una "natura così selvaggia".

Pubblicità

"Dovevo lavarmi e togliermi l'acqua salata del mare" ha risposto Brosio a fil di voce. Durante il piacevole dibattito è intervenuto Gigi Marzullo che ha concluso dicendo: "Marina, non è una questione di esser ben messi, ma di durata".

Le dichiarazioni di Marina che hanno imbarazzato Brosio

Reduce dall'eliminazione all'Isola dei Famosi, Marina La Rosa ha fatto alcune confessioni che hanno imbarazzato Paolo Brosio: "La persona di cui sto per parlare ha avuto un'illuminazione nel corso del suo cammino, dunque quella parte è certamente azzerata.

Ma diciamo che è davvero messo bene. Quello che dico è proprio la verità" ha affermato l'ex gattamorta del Gf. Da quel momento il Gossip è esploso e i telespettatori si sono scatenati con vari tweet. "Paolo Brosio è superdotato, dice Marina" ha commentato un utente incuriosito. "Primo aprile 2019: si scopre che Paolo Brosio è ben messo ed io c'ero" ha scritto scherzosamente qualcuno.

1 APRILE 2019.

SI SCOPRE CHE BROSIO È BEN MESSO.



IO C’ERO.



#Isola — Alessia Sartori (@LaSessia) 1 aprile 2019

Paolo Brosio sull'Isola: 'Un'esperienza molto dura'

Paolo Brosio ha vissuto un'esperienza molto difficile all'Isola dei famosi: "Ho avuto una problematica preliminare piuttosto evidente: per una decina di giorni sono stato tormentato dalle mosche e sono stato anche tre giorni in ospedale.

Pubblicità

Alla terza puntata ero pronto per andarmene via, ma poi ho deciso di resistere credendo che se avessi avuto un colpo di fortuna avrei potuto vincere e realizzare un ospedale in Serbia". Ma non è andata a finire così, il giornalista ha dovuto abbandonare definitivamente l'Isola dopo la sconfitta al televoto contro il cantante Luca Vismara.