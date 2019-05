È un motivo piuttosto futile quello che ha scatenato l'ennesima lite nella Casa del Grande Fratello: nella giornata di ieri, infatti, Francesca De Andrè e Michael Terlizzi si sono scontrati per il presunto eccessivo consumo di cibo da parte del ragazzo. Dopo aver sentito la genovese urlargli contro per i troppi pezzi di pizza che aveva preso, il concorrente si è sfogato con Vladimir Luxuria dicendo di non sopportare più l'atteggiamento della coinquilina: "Se ha dei problemi, andasse fuori a risolverli e non rompesse a me".

Pubblicità

Pubblicità

Francesca su Michael: 'Non lo sopporto più'

Ancora nervi a fior di pelle per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: ad una settimana esatta da quando ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio, la ragazza si è resa protagonista dell'ennesima litigata davanti alle telecamere. Dopo aver visto Michael Terlizzi prendere molti pezzi di pizza in cucina, la genovese ha tuonato: "Io non lo sopporto più, mi dà un nervoso. Mangia in modo compulsivo tutto il giorno.

GF, Michael contro Francesca De Andrè: 'Basta, quando discute ti insulta e dice porcherie'.

Non ha ancora finito un pezzo, che già ne ha un altro in mano".

Il figlio dell'ex naufrago Franco, però, ha spiegato questa cosa mentre chiacchierava con Vladimir Luxuria: il giovane, infatti, ha detto che aveva preso un vassoio con molti pezzi di pizza per portarli agli altri compagni come fa sempre. La genovese, però, non avrebbe creduto alla buona intenzione del compagno e gli avrebbe detto: "È una scusa, poi li mangi tutti tu, ti ho visto altre volte".

Pubblicità

Il concorrente del reality non ha ribattuto all'accusa di Francesca ma, mentre parlava con l'ex parlamentare, ha confessato: "Basta, però! Io non ne posso più dopo un po'. Mi innervosisco sul serio". "Non posso neanche andare a discutere con lei perché poi inizia a fare il maracanà, comincia ad insultarti e a dirti porcherie. Va bene tutto, ma adesso basta".

Ad alcuni coinquilini come Kikò che gli hanno suggerito di lasciar perdere la De Andrè perché sta vivendo un periodo difficile dopo la rottura con il fidanzato, Michael ha risposto: "La vita cattiva, la vita così e mò ha rotto il ca... perché non è solo lei".

Terlizzi stanco della De André: 'Non mi rompere'

A chi continuava a ripetergli che Francesca sta attraversando un momento complicato a causa del tradimento che ha subito (ma anche delle sue tante problematiche familiari), Michael ha ribattuto: "Ha dei problemi fuori? Andasse fuori ad affrontarli e non rompesse il ca.. a me".

Terlizzi sembra essere arrivato al limite con la De Andrè: non è la prima volta, infatti, che i due si scontrano verbalmente nella Casa del Grande Fratello: la genovese, in particolare, ha rimproverato tante volte il compagno di essere troppo logorroico e pesante. Cosa accadrà stasera durante la nuova puntata del reality?

Pubblicità

I due ragazzi faranno pace come è successo nei giorni scorsi tra Francesca e Gennaro Lillio?