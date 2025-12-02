Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Massimo Pavan, nel campionato di Serie A in corso ci sarebbe stata una disparità di trattamento a livello arbitrale e nello specifico sull'assegnazione dei cartellini rossi fra la Juventus e l'Inter.

Pavan punge: 'Per i bianconeri certi episodi valgono il cartellino rosso, per l'Inter c'è invece l'involontarietà'

Il giornalista Massimo Pavan ha registrato un video sul canale Youtube Tastiera Velenosa nel quale parla della presunta differenza di trattamento a livello arbitrale fra la Juventus e l'Inter: "Tanti mi chiedono come mai a Lautaro Martinez sono permesse tante cose, mentre ai calciatori bianconeri no.

A questa domanda non ho la risposta, ma se torno indietro con la memoria ricordo che alla Juve certi episodi sono costati il cartellino rosso, in momenti della stagione peraltro molto delicati. Penso a Yildiz, che venne espulso per una sbracciata che poteva essere considerata chiaramente da rosso, ma anche essere priva di valutazione, come è stato fatto per dei giocatori dell'Inter in queste giornate. Degli esempi? Acerbi, che ha tirato i capelli di Leao e mi viene da ridere solo a pensare che qualcuno abbia valutato questa situazione non volontaria. Come se la mano del difensore si fosse agganciata per pura casualità sulla testa del centravanti portoghese. Adesso poi hanno tirato fuori la sbracciata involontaria, come quella di Lautaro Martinez, mentre io ricordo che Cambiaso venne buttato fuori per una manata al calciatore del Parma".

Pavan ha proseguito: "Stiamo parlando di una situazione abbastanza pesante a livello di impunità, che si sente nell'aria. Perché qualcuno sa di poter fare quello che vuole e non essere sanzionato, mentre altri vengono puniti in maniera pesante. Mi sembra assurdo sentire che Yildiz sia più cattivo di Lautaro Martinez o che abbia commesso dei falli peggiori. Piuttosto pare evidente che qualcuno venga valutato in un certo modo e altri vengano valutati all'opposto. Non c'è più la linea di parità di trattamento e credo che tutto questo sia inaccettabile. Penso che certe situazioni vadano evidenziate perché altrimenti passerebbero in cavalleria, soprattutto in una stagione dove la Juve sta venendo letteralmente tartassata dagli episodi arbitrali".

Juve, i tifosi rispondono a Pavan: 'Tutto perfettamente in stile Marotta League'

Le parole di Pavan hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Di cosa ci meravigliamo? Bastoni, Barella, Lautaro, Calhanoglu ecc hanno il salvacondotto per i cartellini. Tutto perfettamente in stile Marotta League", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sappiamo benissimo che per indirizzare l’esito di una partita possono essere assunte decisioni arbitrali improntati con più modalità di direzione di gara. Le partite della Juventus sono ormai, quasi tutte, dei casi di studio per dimostrare come i fischietti possano gestire la partita sfavorendo una squadra, magari senza favorire l’altra".