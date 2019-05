Stando a quanto si legge sul sito Fanpage, l'agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, sarebbe stata ricoverata in seguito alle rivelazioni fatte da Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, in merito al caso Mark Caltagirone. Eliana ha confessato di aver avuto anche lei un fidanzato fantasma per ben dieci anni e di aver denunciato, per la messinscena, proprio la sua amica del cuore, Pamela Perricciolo. Quest'ultima sarebbe stata trasportata in ambulanza al policlinico Gemelli nella notte tra il 22 e il 23 maggio in seguito ad abuso di farmaci.

Al capezzale della donna sarebbe accorsa proprio Eliana Michelazzo, stando a quanto riportato sul sito. La Michelazzo, ospite in studio da Barbara D' Urso, si è mostrata molto provata per la vicenda che dalle pagine di Gossip è finita addirittura in procura. Durante un servizio, mandato in onda a Live, Non è la D'Urso è stata mostrata una perizia fonica, in base alla quale la voce dell'avvocato Donato, che ha contattato i giornalisti di Fanpage, sarebbe identica a quella della Perricciolo. Importanti rivelazioni sono emerse durante la scorsa puntata di Live - Non è la D'Urso, durante la quale Eliana Michelazzo ha rivelato essere una montatura anche l'aggressione con l'acido che la Prati avrebbe subito.

Pamela Perricciolo ricoverata in ospedale dopo le rivelazioni della Michelazzo in tv

Eliana Michelazzo risponde al rumors di avere una storia con la Perricciolo

Nel frattempo il sito Dagospia ha diffuso la notizia secondo cui le due agenti della diva del Bagaglino Pamela Prati, avrebbero una relazione, per cui avrebbero creato la montatura dei finti fidanzati allo scopo anche di nascondere la loro storia d'amore. La Michelazzo, premettendo che se fosse stata lesbica, lo avrebbe dichiarato senza alcun problema, ha smentito di avere una relazione con la collega Perricciolo. Ancora nessuna dichiarazione, invece, dall'intramontabile showgirl Pamela Prati che ha preferito ritirarsi dalle scene in silenzio, almeno per il momento.

Anche Barbara D'Urso è stata coinvolta, a sua insaputa, nella vicenda, in quanto le è stato attribuito un finto fidanzato, in seguito a un video postato dalla presentatrice sul suo blog e rubato per dare credibilità alla montatura. La D'Urso ha dichiarato di essere anche stata rimproverata dalla Prati per aver mostrato immagini della sua carriera al Bagaglino, in quanto avrebbero potuto turbare i figli presi in affido con il suo compagno fantasma, Marco Caltagirone.

La presentatrice si è mostrata adirata, dopo aver scoperto la messinscena, affermando: 'Mi sento presa per il c...'. Non resta che attendere i prossimi sviluppi di una situazione che, partita dal gossip, sta diventando molto più grande del trio dello spettacolo formato da Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.