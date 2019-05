Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda stasera giovedì 16 maggio, è avvenuto un evento che molti fan avevano previsto, vale a dire il bacio tra Ciro e Angela. C'è da dire che quello che è avvenuto è stato un bacio che Ciro ha letteralmente strappato ad Angela, prendendola alla sprovvista in un momento di debolezza. Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, fino al 24 maggio, relativi a questa intricata vicenda.

Un bacio rubato

Nell'episodio di stasera, Angela (Claudia Ruffo) è rimasta totalmente spiazzata dal comportamento di Franco (Peppe Zarbo), l'uomo ha deciso di recarsi da Gaetano Prisco (Fabio De Caro) e provocarlo per farlo uscire allo scoperto, tuttavia il suo comportamento sconsiderato ha solo messo rischio lui e i suoi cari. Angela si è quindi sfogata con Ciro, in una scena simile a quella in cui la donna si gettò tra le braccia del ragazzo nella cucina della terrazza, questa volta però è stato il pugile a prendere l'iniziativa afferrando Angela e rubandole un bacio.

Ciro (Vincenzo Alfieri) e Angela (Claudia Ruffo)

C'è da capire quale sarà la reazione della donna, ma dalle anticipazioni sembra che si sarà solo gelo e imbarazzo. La moglie di Franco non sarà affatto felice di quanto appena avvenuto e Ciro risulterà alquanto confuso e imbarazzato per aver male interpretato i segnali della donna. Come se non bastasse, Franco e Angela si troveranno a dover affrontare una dura lite, che non sarà però legata alla vicenda del bacio.

Prisco viene arrestato

Nelle prossime puntate questo episodio passerà, per un breve periodo, in secondo piano per mettere la parola fine alla questione legata all'arresto di Gaetano Prisco (Fabio De Caro).

In questa occasione, la vera protagonista però sarà il commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) che ruberà la scena a Franco Boschi. La donna riuscirà con un ingegnoso piano a strappare una piena confessione a Constantin Balan (Antonio Kodinaj), il che le spalancherà la strada verso l'arresto di Prisco. Giovanna riuscirà a fare arrestare Gaetano Prisco, mettendo una volta per tutte la parola fine al suo regno del terrore. Tuttavia, non ci sarà nessun lieto fine per Franco e Angela, perché dopo aver risolto questa questione si tornerà a parlare di Ciro.

Franco affronta Ciro

Franco inizierà a notare degli atteggiamenti confusi e imbarazzati in Ciro e Angela. Tali comportamenti, alquanto bizzarri, faranno ingelosire ed insospettire l'uomo, che non ci metterà molto a capire che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Boschi capirà che Ciro si è preso una cotta per la moglie e deciderà di affrontarlo a viso aperto per mettere fine, una volta per tutte, a questa infantile vicenda.