In Forbidden Fruit, la verità sullo scambio dei neonati verrà finalmente a galla e Yildiz non avrà più dubbi: dietro l’incubo vissuto in ospedale ci sarà la mano di Sahika. Dopo giorni di paura, il ritorno del piccolo Halit Can riaccenderà lo scontro con Halit, che continuerà a negare ogni responsabilità parlando di un semplice errore del personale medico. Ma Yildiz, più determinata che mai, non si lascerà convincere dalle scuse del marito.

Yildiz scopre l’inganno di Sahika: lo scambio dei neonati e il ritorno di Halit Can

Dopo la nascita di Halit Can in ospedale, in ospedale ci sarà uno scambio di neonati.

Tutto opera di Sahika, che scambierà il braccialetto di Can con quello di un altro bambino. Le analisi confermeranno che il bambino portato a casa da Yildiz non è Halit Can e la ragazza, più che pensare a uno scambio di neonati, penserà che dietro ci sia un rapimento.

Ma nel momento più impensabile, a casa di Yildiz giungerà Halit e in braccio avrà il piccolo Halit Can.

Halit riporta il figlio a Yildiz: il confronto dopo lo scambio dei neonati

Insieme a lui ci saranno anche i genitori dell’altro bambino, che avranno modo di portarsi a casa il loro figlio. Un gesto inaspettato quello di Halit, visto che, fino a pochi giorni prima, si è sempre rifiutato di ammettere di essere il padre del bambino.

Forse, però, l’ha fatto per evitare che qualcosa venisse a galla.

A ogni modo, Halit e Yildiz avranno modo di parlare, e il confronto non sarà affatto pacifico.

Yildiz sfida Halit dopo lo scambio dei neonati: ‘O cacci Sahika o non torno’

“Quindi il bambino doveva essere rapito perché tu mi credessi?”, dirà Yildiz a Halit, ma lui sarà stanco di sentir parlare di “sequestri”: “Non c’è stato nessun rapimento. È stato un errore dell’ospedale. Hanno scambiato i neonati. E comunque farò una grossa causa contro di loro”.

“L’ospedale non ha nessuna colpa. È stata Sahika a scambiare i bambini”, dirà Yildiz con determinazione. “Yildiz, stiamo vivendo giorni difficili, lo capisco. Ma non accusare nessuno senza prove, va bene?

Dai, preparati, andiamo”, dirà Halit con l’intenzione di portarla a casa.

“Io non vengo da nessuna parte”, urlerà Yildiz, nonostante Halit guardi la casa in cui vive con disprezzo. “Io in quella casa torno a una sola condizione: quella donna se ne deve andare. Finché Sahika sarà lì, io e il mio bambino non saremo al sicuro”. Halit penserà che sia solo un capriccio, ma Yildiz sarà determinata: “O quella donna o noi. Scegli”.