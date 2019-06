Si tratta di una stagione televisiva importante per Maria De Filippi che riesce ad ottenere un successo dopo l'altro senza alcun tipo di problema: un esempio si ritrova nella diciottesima edizione di 'Amici' che ha visto la partecipazione di Ricky Martin. Tuttavia, la stagione non sembra essere terminata per la moglie di Maurizio Costanzo che ha deciso di lanciare un programma inedito prodotto dalla società di produzione 'Fascino'. L'annuncio di questa idea televisiva era stata data nei mesi precedenti su 'Witty Tv', dove veniva definito 'Giortì' come il racconto di una festa indimenticabile.

Pubblicità

Pubblicità

Parliamo di una novità all'interno del palinsesto della Mediaset che ha tutte le carte in regola per sorprendere i milioni di telespettatori italiani, ma non sono terminate le curiosità. L'intento è quello di concentrarsi sui differenti modi attraverso i quali si può raccontare una festa per celebrare la vita. Attraverso la tematica della festa, si vogliono raccontare storie diverse che possano lasciare di stucco il pubblico. Tuttavia, però, non si può dimenticare che la trasmissione vanta la produzione della Fascino accompagnata dalla MediaMai di Davide Maggio e Mattia Buonocore.

Maria De Filippi affida la trasmissione 'Giortì' a Galgani e De Lellis

I due responsabili del sito hanno lavorato in precedenza ad un programma che non ha ottenuto il successo sperato. Si tratta de 'La Quinceanera' che si basa sul tema delle feste ed è stato trasmesso su Real Time.

Una coppia che può sorprendere il pubblico

La riconferma riguardo alla trasmissione La Quinceanera non è stata possibile per via degli ascolti Auditel che si sono dimostrati al di sotto delle aspettative. Bisogna sottolineare che Giortì viene trasmesso su La5 e conta sulla partecipazione di due volti legati soprattutto alla trasmissione pomeridiana, 'Uomini e donne'.

Pubblicità

Parliamo di Gemma Galgani e Giulia De Lellis, in quanto questa coppia può riuscire ad unire molti telespettatori per il fatto che sono molto amate e discusse dal pubblico da casa.

Due generazioni differenti

La De Lellis vanta il seguito di circa quattro milioni di follower ed è uno dei motivi per i quali l'ex tronista è molto corteggiata dalla Mediaset. La storia con Andrea Damante all'interno di Uomini e donne ha fatto sognare il pubblico, ma tuttavia a questa figura giovanile si unisce Gemma Galgani, la dama che in questa stagione è stata protagonista di molti contrasti con Tina Cipollari.

La donna è presente nel programma della De Filippi da molti anni e ha preso parte ad altri programmi della Mediaset in qualità di ospite, come 'Selfie', 'Verissimo' e 'Amici'. Il personaggio di Gemma ha incuriosito i fan per via della storia con Giorgio che si è rivelata piena di insidie.